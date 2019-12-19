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Taçoy: "Güneş enerjisi yatırımı bugünlerde gerçekleşecek"

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Meclis’te Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülüyor...
Taçoy: "Güneş enerjisi yatırımı bugünlerde gerçekleşecek"

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor.

Genel Kurul bugün ilk olarak 87 milyon 987 bin 600 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı. 

‘KONUŞMA SIRASI’ TARTIŞMASI

Bütçeyle ilgili ilk sözü Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy almak istedi. 

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak, bunun usule uygun olmadığı itirazında bulunması üzerine Taçoy, İçtüzük’te bunu engelleyen bir madde olmadığına işaret etti. Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşmanın İçtüzüğe uygun olduğunu dile getirmesinden sonra konuşmasına devam eden Taçoy, Şirketler Yasası değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

TAÇOY: “SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞİRKETLERİN YAPTIĞI İŞLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Uluslararası şirketlerle ilgili yasanın bir an önce değişmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Taçoy, bu alandaki sorunların tespit edilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Serbest bölgelerde bulunan şirketlerin yaptığı işlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağı konusunda da çalışmalar olduğunu dile getiren Taçoy, bu alandaki en önemli sorunlardan birinin, bu şirketlerin ne iş yaptığının bilinememesi olduğunu kaydetti. Taçoy, 2020 içinde bu gibi alanlara yoğunlaşacaklarını anlattı.

“TİCARET DAİRESİ’NİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR”

Ticaret Dairesi’nin denetimlerine değinen Taçoy, bu yıl 5 bin 324 işyeri denetimi yapıldığını ifade etti. Tüketiciler ile satıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere kurulan Mal ve Hizmetler Hakem Heyetinin çalışmalarına değinen Taçoy, Metroloji Yasası’nın çok kısa süre içinde hayata geçeceğini de söyledi. 

Ürün Güvenliği Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Taçoy, İstatistik Dairesi’nin raporlar hazırlamaya devam ettiğini kaydetti. Dış ticarette teşviklerin ödenmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Taçoy, ithalatçı ve ihracatçıların online belgelerini alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. 

“TEKNOPARKLAR VE AR-GE KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”

Sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Taçoy hem teknoparklar, hem de ar-ge konusunda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getirdi. 

Start-up kültürünün desteklenmesi için bir proje hazırlandığını belirten Taçoy, küresel yazılım firmalarının ülkeye çekilmesine ilişkin çalışmaları da olduğunu anlattı.

“FUAR ALANI YENİLENECEK”

Fuar alanının yenilenmesi, buraya tiyatro ve sergi salonları ile park yerleri eklenmesinin planlandığını anlatan Taçoy, Vizyon 2035 kapsamında birçok toplantı yapıldığını dile getirdi. Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın öngörü ve planlama çalışmalarının önemine işaret etti. 

Maliye ile mahsuplaşmayı bitirdiklerini söyleyen Taçoy, gerekli yasaların geçmesinden sonra geriye yapılacak ufak bir kısım kaldığını anlattı.

“GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI BUGÜNLERDE GERÇEKLEŞECEK”

60 megavatlık terminal için ihaleye çıkılacağını dile getiren Taçoy, akaryakıt tahlillerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini de anlattı. Taçoy, güneş enerjisi yatırımının da bugünlerde gerçekleşeceğini belirtti. 

“TÜRKİYE ENTERKONNEKTE YATIRIM İÇİN ADIM ATMAYA HAZIR”

Türkiye ile yaptıkları görüşmelere de değinen Taçoy, çevre dostu enerji için enterkonnekte yatırımının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Taçoy, eğer KKTC tarafı isterse Türkiye’nin bu konuda adım atmaya hazır olduğunu kaydetti. 

Ülkeye akaryakıt getiren şirketlere yapılan denetimlerden bahseden Taçoy otomasyonun 2020 yılında tamamlanacağını belirtti.

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