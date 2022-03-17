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Taçoy, HÜRİŞ Federasyonu heyetini kabul etti

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Taçoy, HÜRİŞ Federasyonu heyetini kabul etti
Taçoy, HÜRİŞ Federasyonu heyetini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabulde yaptığı konuşmada, en büyük işçi sendikası olan Hür-iş Federasyonu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  çalışma yaşamındaki sıkıntıları sendikalarla bir araya gelerek,  işbirliği içinde değerlendireceklerini ve diyalog yoluyla sorunların aşılmasına katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yalnızca çalışma yaşamı değil, sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı, sosyal hizmetler gibi toplumsal hayatın farkındalık gerektiren tüm alanlarından sorumlu olduğuna değinen Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, çıtayı aldığımız yerden sizlerle birlikte, dayanışma içinde yukarı çekeceğimize inanıyorum. Bu ziyaret, işbirliğimizin başlangıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

HÜR-İŞ Başkanı Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a yeni görevinde başarılar dileyerek, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıları Bakan Taçoy’a aktarmak istediklerini ifade etti.

Küçük esnafın, özel sektörde asgari ücretin altında çalışan emekçilerin sorunlar yaşadığını kaydeden Serdaroğlu, ihtiyat sandığı ve sigortalar ilgili sıkıntıların da olduğunu söyledi.

Serdaroğlu çalışma hayatındaki sorunları istişare yaparak işbirliği içinde çözmeye hazır olduklarını kaydetti.

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