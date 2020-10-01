Taçoy:“ KKTC’yi vatan bilen herkes Tatar’a oy vermelidir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın seçim vizyonu ile ilgili propaganda yayını kapsamında BRT’den halka seslendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın seçim vizyonu ile ilgili propaganda yayını kapsamında BRT’den halka seslendi.

Kıbrıs Türk Hakkı’nın tüm kazanımlarını mücadele ile elde ettiğine işaret eden Taçoy, “ Şimdi de, yedi düvel, Akdeniz’de hem Anavatan Türkiye’nin hem de KKTC halkının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını gasp etmek için bir aradadır.

KKTC halkının bu mücadelede yanında olan tek ülke Türkiye’dir. Biz de, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki mücadelesinde yanında olacağız. Maalesef, Türkiye dışında dost ve müttefik ülke yoktur. Türkiye’ye “ANAVATAN” diyemeyenler, en azından gür sesle “TEK DOST ÜLKE” desinler. Bunu da söylemediler. Çünkü, dertleri gelecek değil, OY… Dertleri bu topraklar değil, OY… Dertleri bölgedeki haklarımız değil, OY… Dertleri Anavatan Türkiye ile KKTC halkının hakları için işbirliği değil, OY” dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl yürüten Mustafa Akıncı’nın bütün bunları herkesten iyi bildiğine işaret eden Taçoy, Daha dün iki devlet diyen kendisi değil mi? Daha dün “işbirliği yapacağımız tek ülke Türkiye” diyen kendi değil mi? Hepsini biliyor. Ama, derdi maalesef memleket değil. Sayın Akıncı çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bunu bilerek yapıyor. Sadece Türkiye hükümetini değil, Anadolu insanını da KKTC halkına düşman etmek pahasına tehlikeli bir oyun oynuyor. Tekrar ediyorum, Sayın Akıncı bir zamanlar doğru bulduklarına şimdi bilerek karşı çıkıyor… Kıbrıs Türk Halkı bu sorunun yanıtını mutlaka kendi kendine vermelidir…”diye konuştu.

Federal çözümün olmayacağının ortada olduğuna işaret eden Hasan Taçoy, Mustafa Akıncı’nın, Crans Montana’da “ bu bizim neslin son federasyon denemesiydi. Başaramadık” sözlerini hatırlattı.

Taçoy, Akıncı’nın neden hala federasyondan başka çözüm yolları da olduğunu reddediyor? Sorusunu yöneltti.

UBP’nin cumhurbaşkanı adayı, parti genel başkanı Ersin Tatar’ın UBP geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir isim olduğunu, UBP’nin de de bu topraklara, bu toprağı vatan yapan mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Taçoy, Müzakere masasında uzun yıllar kaybettiklerini, Bir beş yıla daha tahammül olmadığını söyledi.

Hasan Taçoy, “Gelecek, haklarımıza sahip çıkmakla yeniden şekillenecek. Gelecek, yeni şeyler konuşarak yeniden şekillenecek. Gelecek, UBP ile yeniden ve yeniden şekillenecek” dedi.

Ersin Tatar ve UBP’nin bu ülkenin en zor dönemlerinden birinde görev üstlendiğine işaret eden Hasan Taçoy, Pandemi sürecini örnek gösterdi.

Bu süreçte yetkili bir makamda olan Mustafa Akıncı’nın ise sadece hükümetle kavga ettiğini hatırlatan Taçoy, “ Yalnız bırakıldık, ama çok çalıştık. Sorumluluk almak yerine krizden oy devşirme derdine düştü. Sadece konuştu ve eleştirdi. Muhalefet de bu yolu izledi. Biz ise, durmadık. Sağlıkta, ekonomide, eğitimde çareler ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Sadece UBP’lilere değil, tüm seçmenlere açık çağrı yapan Hasan Taçoy, “Önümüzdeki süreçte Akdeniz ve bölge yeniden şekillenirken, bir bütün olarak haklarımıza sahip çıkan bir duruş ihtiyaç var. Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç var. Halkımızın geleceğini eksiksiz düşünmeye ihtiyaç var. Bu nedenle, bir taraftan memleketin pandemi kaynaklı sorularını çözmek için çalışıyoruz. Bir taraftan da gelecek kaygımız nedeniyle seçim için çalışıyoruz. Seçim derdindeyiz çünkü, geçtiğimiz beş yıl göstermiştir ki, yeni bir yol haritasına ihtiyaç var. Yeni bir duruşa ihtiyaç var. Bu duruş ve ihtiyaç, UBP duruşudur. ￼UBP’nin millet sevgisidir. UBP’nin Anavatan sevgisidir. UBP’nin KKTC sevgisidir. Bu nedenle UBP adayı Sayın Ersin Tatar etrafında kenetlendik.

Bu seçimi mutlaka yeni bir gelecek için Tatar’ın kazanması lazımdır ve siz halkımızın desteği ile kazanacağımıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Taçoy, “ Rum kesimimin bizi masada federasyon görüşmeye mahkum etmesinden kurtulmak için başaracağız. Anavatan Türkiye’nin de desteklediği İki Devletli çözüm için başaracağız. Kapalı Maraş’ın görüşme masasına tutsak edilmesinden kurtulması için başaracağız. Kapalı Maraş, hayalet , çürüyen bir kent olmaktan çıkacak ülkemiz ve insanlığın yararına açılacaktır. Türkiyemiz hidrokarbon kaynaklarının keşfi konusunda çok önemli adımlar atıyor. Hidrokarbon kaynaklarındaki haklarımıza sahip çıkabilmek için başaracağız.Ülkemizi inanın ki daha refah günler bekliyor.

Türkiye ile yolumuzda yürümek için kazanacağız” diye ekledi.

Geleceğin bu seçimle şekilleneceğini vurgulayan Hasan Taçoy, Sosyal ve toplumsal anlamda tüm tehditleri ortadan kaldıracak bir seçim sonucu istediklerini söyledi.

Bu kritik salgın döneminin biteceğini, ama Akdeniz kaynaklı saldırıların kısa sürede bitmeyeceğini ifade eden Taçoy, “İhtiyacımız olan kararlı bir duruş, doğru bir seçimdir. Bu isim Sayın Ersin Tatar’dır. Sadece UBP’lilerden değil, bu vatanı seven, bu toprakları vatan bilen herkesten beklentimiz, bu gerçekler ışığında Sayın Tatar’a oy vermeleridir” dedi.