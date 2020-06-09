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Taçoy: "Kriz de yöneteceğiz, seçim de kazanacağız''

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Taçoy: "Kriz de yöneteceğiz, seçim de kazanacağız''
Taçoy: "Kriz de yöneteceğiz, seçim de kazanacağız''

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy UBP parti meclisi toplantısının ardından açıklamada bulunarak sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Taçoy’un paylaşımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi'ni anlamak kolay değildir. UBP her türlü siyasal tartışmayı, hazmedebilecek bir partidir.

Kimse üzülmesin; Muhalefet ise sevinmesin. UBP her tartışmadan güçlenerek çıktı. İsteyen, UBP tarihine bakabilir.

Hepimiz, bu halka hizmet için yarış halindeyiz. Biz, hizmet yolundaki ikazları kavga olarak algılamayız. UBP içerisinde, sürekli ilçelerde, köylerde toplanan örgütler var. Bu dinamik yapı, hiçbir partide yok. UBP üyeleri kendi aralarında toplanarak, tartışmaktadır. UBP dinamik bir yapıdır.

Bu toplantılar, eleştiriler, bizim için doğal, ama UBP'yi uzaktan izleyenler için "UBP içinde fırtına koptu" diye algılanabilir. Gülüp geçiyoruz.

Genel başkanımız her toplantıya çağrılıyor; hepsine yetişemeyebilir. İstenen, toplantılara ekip halinde bakan, vekillerin de genel başkanımıza eşlik etmesidir. Seçime az bir süre kaldı.

UBP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en iddialı partisidir. Adayı, genel başkanımız Başbakan Ersin Tatar en güçlü adaydır. Parti dışındaki çıkar gruplarının UBP içine yönelik operasyonlarına benim de, genel başkanımızın da, partilimizin de karnı toktur.

Kimse şüphe etmesin. UBP, seçim partisidir. Vatandaşın beklentilerini bilerek, sorunlarını çözerek, devletine de sahip çıkarak UBP'liler yoluna devam edecektir.

UBP tabanı bunu herkesten iyi bilir. UBP'nin başaracağından kuşkumuz yok. Kriz de yöneteceğiz, seçim de kazanacağız. Gaileyi UBP'ye muhalefet olanlar çeksin.

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