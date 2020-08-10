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TAÇOY: Oruç Reis’in Akdeniz’de Yapacağı Çalışmaları Selamlıyorum

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TAÇOY: Oruç Reis’in Akdeniz’de Yapacağı Çalışmaları Selamlıyorum
TAÇOY: Oruç Reis’in Akdeniz’de Yapacağı Çalışmaları Selamlıyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’yi Akdeniz’de yok sayan anlayışların asla karşılık bulamayacağını belirtti.

Taçoy paylaşımında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’de yapacağı çalışmaları selamladığını belirtti ve Kıbrıs Türk Halkı adına Oruç Reis’e başarılı bir calışma dilediğini kaydetti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bugün yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirmişti.

 

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