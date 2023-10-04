Tahsin Ertuğruloğlu: Kıbrıs konusu; Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesidir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesi olduğunu söyledi.

Ankara'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunun Rum tarafının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye muamele görmesi olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, sorunu yaratanın ise BMGK'nın 5 daimi üyesi olduğunun altını çizdi.

Crans Montana’ya kadar federasyon ortaklığı temelinde müzakere söz konusu olduğunu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle ise sürecin çöktüğünü belirtti. Çöken sürecin ardından yeni bir sayfa açıldığına işaret eden Ertuğruloğlu, ulusal dava nedeniyle gereğinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs sorunun ulusal bir dava olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun sadece Ana vatan Türkiye’nin değil Türk dünyasının da davası olduğuna da vurgu yaptı.