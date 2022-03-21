  • BIST 2.175,03
  • Altın 921.754
  • Dolar 14.8197
  • Euro 16.3798
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

TAK’ın Kurucusu Said Terzioğlu’nun Eşi Seder Terzioğlu Hayatını Kaybetti

» »
Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.
TAK’ın Kurucusu Said Terzioğlu’nun Eşi Seder Terzioğlu Hayatını Kaybetti

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.

Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

21 Aralık 1973’te Türk Ajansı-Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun da bu konuda en büyük destekçisi olan Seder Terzioğlu, ilk dönemde evindeki bazı eşyaları TAK’ta kullanılması için verdiğini, o yıllarda eşiyle birlikte büyük fedakarlıklar yaptıklarını aktarmıştı.

Seder Terzioğlu’nun cenazesinin, yarın Girne Nurettin Ersin Paşa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedileceği bildirildi.

TAK MÜDÜRÜ FEHMİ GÜRDALLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Ajansı-Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Seder Terzioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Said Terzioğlu’nun her ölüm yıldönümünde onu andıklarını, ailesini ziyaret ettiklerini ve Seder Terzioğlu ile TAK’ın kurulduğu döneme ilişkin sohbet ettiklerini aktaran Gürdallı, Terzioğlu ailesi için TAK’ın, TAK için de  Terzioğlu ailesinin özel bir yeri olduğunu belirtti.

TAK’ın kuruluşundaki hizmetleri ve emekleri nedeniyle Said Terzioğlu ile birlikte eşi Seder Terzioğlu’na da minnet duyduklarını kaydeden Gürdallı, Seder Terzioğlu’na Allah’tan rahmet, kızı Hande Terzioğlu’na da sabırlar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Türkiye’nin Çeşitli Gazete ve Televizyon Kanallarından Gelen Gazetecileri Kabul Etti21 Mart 2022 Pazartesi 17:52
  • Sucuoğlu: Oğuzhan Bey Benim Kader Arkadaşımdır21 Mart 2022 Pazartesi 17:41
  • Polis ve İtfaiye Aday Adaylarının Eğitimi Başladı21 Mart 2022 Pazartesi 17:36
  • Yılmaz Işık: İthalat da Serbest Bırakılmalı21 Mart 2022 Pazartesi 17:33
  • Hasipoğlu: Aslında Onlar Artı 1 Farkla Bizim Gibiler21 Mart 2022 Pazartesi 17:25
  • Acil B Rh (-) Kan Aranıyor21 Mart 2022 Pazartesi 17:21
  • Merhum Başbakan Osman Örek 23. Ölüm Yıldönümünde Anılıyor21 Mart 2022 Pazartesi 17:11
  • Başbakan Sucuoğlu, Yörük Sanayici İş Adamları Derneği Antalya Üyesi Ercan Ekim’i Kabul Etti21 Mart 2022 Pazartesi 16:57
  • Hasipoğlu: Sorumluluk Günahıyla Sevabıyla Başbakanda21 Mart 2022 Pazartesi 16:54
  • Baybars: Kıyak Emeklilik ve Yeni Müşavirliğin Önünü Açacak Maddeler Koymamıştık21 Mart 2022 Pazartesi 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti