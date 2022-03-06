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Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı

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Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı
Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı

Güvercinlik-Mağusa Anayolu’nda bugün saat 03.50 sıralarında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 05.03.2022 tarihinde, saat 03.50 sıralarında, Güvercinlik-Mağusa Anayolu 1-2 Km’leri arasında Enes Yasir Demir (E-23) yönetimindeki HT 190 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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