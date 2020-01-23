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Takla atan araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Turunçlu – İnönü kavşağı yakınlarında kaza: 2 yaralı
Takla atan araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Turunçlu – İnönü kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Araç sürücüsü 28 yaşındaki Abdullah Seyit ile 29 yaşındaki yolcu Yakup Senir
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde oldu.

Abdullah Seyit (E-28), yönetimindeki 33 DLF 93 plakalı araçla Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Turunçlu – İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjden karşı şeride geçen araç takla atarak durabildi. Araç sürücüsü Abdullah Seyit ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Yakup Senir ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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