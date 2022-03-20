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Taksiciler, Çatalköy-Girne anayolunda eylem yaptı

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Taksiciler, Çatalköy-Girne anayolunda eylem yaptı
Taksiciler, Çatalköy-Girne anayolunda eylem yaptı

Çatalköy Taksiciler Birliği, Birleşik Taksiciler Birliği, Gazi Mağusa Taksiciler Birliği, Ercan Taksiciler Birliği ve Lefkoşa Taksiciler Birliği, eylemle ilgili ortak açıklamalarında,  sektörün en büyük kanayan yarası korsan taşımacılıkla mücadele konusunda verilen mücadelede bugüne kadar sonuç alınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, “Bugün burada toplanıp, basın açıklaması yapma sebebimiz denetimsizliğin ve siyasi iradenin korsan taşımacılığa karşı herhangi bir çalışma yapıp, tedbir almaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasıdır” denildi.

Ülkenin birçok yerinde hotel ve casinolar bünyesinde taşımacılık yapılmasının hukuka aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, tek geçim kaynağımızı, ekmeğimizi elimizden almaktır. Diğer bir ifadeyle alın terimizi çalmaktır” ifadesi kullanıldı.

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