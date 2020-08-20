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Taksiciler Korsana karşı eylemde!

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Birleşik Taksiciler Birliği, dün itibari ile hükümete verilen sürenin dolduğunu,  hükümet yetkililerinden taksici birlikleri ile  iletişime geçilmemesi nedeniyle  27 Ağustos’ta  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapılacağını  açıkladı.
Taksiciler Korsana karşı eylemde!

Birleşik Taksiciler Birliği, dün itibari ile hükümete verilen sürenin dolduğunu,  hükümet yetkililerinden taksici birlikleri ile  iletişime geçilmemesi nedeniyle  27 Ağustos’ta  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapılacağını  açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, taksicilik sektörünün sorunlarını dile getirmek ve hak aramak adına, son çare olarak  eylem kararı verildiği ve 27 Ağustos’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başlayacak eylemin herhangi bir sonuç alınamazsa bir gün sonrasında Ercan Havalimanında devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm halkımıza vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm birlik çalışanları ve taksicilik sektörü adına özür dileriz. Unutulmamalıdır ki buradaki temel amaç halkımıza rahatsızlık vermek değil bilakis onlara daha iyi hizmet vermek adınadır. Bu nedenle özrümüzü tekrardan yineleriz.” ifadeleri kullanıldı.

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