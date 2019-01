Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 35. yılında unutulmadı.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, özgürlük mücadelesi lideri Küçük'ü AA muhabirine anlattı.

Fazıl Küçük'ün o günkü zor şartlarda doktor çıktığını söyleyen Talat, Küçük'ün, Atatürk ilkelerine bağlı, aydın bir insan olduğunu anlattı.

Talat, Küçük'ün, İngiliz idaresinin Kıbrıslı Türklere yönelik uygulamalarına ve bunun yarattığı sıkıntılara karşı Kıbrıs Türk halkını toparladığını belirterek çıkardığı gazeteyle de halka, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattığını dile getirdi.

Küçük'ün, Ada'nın Yunanistan'a ilhakı olan Enosis mücadelesine karşı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini başlattığına işaret eden Talat, "Uzun yıllar Kıbrıs Türk halkının sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için büyük çaba ortaya koymuş ve bunu başarmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilk cumhurbaşkanı muavini olmuş bir liderimizdir. Kendisini her zaman Kıbrıslı Türkler saygı ve minnetle anacaktır." diye konuştu.

"KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ DR. FAZIL KÜÇÜK İLE BAŞLAMIŞTIR"

KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Küçük'ün toplum lideri olduğunu, köy köy dolaşarak Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattığını kaydetti.

Ada'da İngiliz idaresinin kesin kuralları bulunduğu dönemde ancak bir liderin böyle bir hareketi başlatabileceğini vurgulayan Eroğlu, "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi Dr. Fazıl Küçük ile başlamıştır." dedi.

Dr. Fazıl Küçük'ün başlattığı hareketi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devam ettirdiğine işaret eden Eroğlu, bu sayede Kıbrıs Türk halkının, 1974'te Mutlu Barış harekatını görebildiğini söyledi.

Eroğlu, liderlerin kolay kolay yetişmediğini belirterek yetişen liderlerin de unutulmayacağını, her iki lideri de her zaman yad ettiklerini dile getirdi.

"KÜÇÜK, KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ LİDERİDİR"

Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük de babasının, Kıbrıs Türkü'nün 1930'larda başlattığı özgürlük mücadelesine liderlik yaptığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının İngiliz yönetimi altında Ada'da "Müslüman cemaati" olarak adlandırıldığını, toplum olarak sayılmadığını anlatan Mehmet Küçük, babasının o yıllarda Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini Türkiye'ye duyurmaya çalıştığını ifade etti.

Bunun kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Mehmet Küçük, "Buradaki halkın Türk olarak yaşaması ve Türk olarak hayatını idame ettirmesi o zamanlarda çok zordu, mümkün değildi. Türkiye'yi ikna edip de buradaki Türk halkına sahip çıkmasını sağlayan da Dr. Fazıl Küçük'tür." diye konuştu.

Mehmet Küçük, babasının çıkardığı "Halkın Sesi" gazetesiyle Kıbrıs Türk halkının sorunlarını kamuoyuna duyurduğunu belirterek "Bu bizim milli davamıza destek sağlamak için, kamuoyu oluşturmak için bir araçtı ve büyük bir silahtı. Bütün Kıbrıs'taki köylere, kentlere bizim milli davamızı anlatarak başladı. 2019'da da gazete halen daha hayattadır ve halen daha yayın yapmaktadır." dedi.

Dr. Fazıl Küçük'ün çok iyi bir baba olduğunu söyleyen Mehmet Küçük, babasının mücadele yıllarındaki yoğunluğundan kendilerine pek zaman ayıramadığını, annesi Süheyla Küçük'ün kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını sözlerine ekledi.