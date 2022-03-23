Talimat mı geldi? Anayasa çiğnenip yerel seçim 1 yıl ertelenecek mi?

UBP-DP-YDP hükümetinin ‘Yerel Yönetim Reformu’ adı ile hazırladığı ve 15 belediyenin kapatılmasını ön gören yasa tasarısının geri çekilmesi UBP'nin muhalefet partileri ile bir dizi görüşme yaptığı öğrenildi.

1 YIL ERTELEME ÖNERİSİ

UBP Yerel Yönetim Reformu’ adı ile hazırladığı ve 15 belediyenin kapatılmasını ön gören yasa tasarısının geri çekilerek, yeni bir komitede ele alınması, buna karşılık seçimlerin 1 yıl ertelenmesi için Meclis'te temsil edilen muhalefet partileri HP ve CTP'ye öneri götürdüğü öğrenildi.

HP AD-HOC KOMİTEYE OLUMLU

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Belediyeler Reformu’na ilişkin bir açıklama yaparak, reformun tüm siyasi partilerle Ad-Hoc Komitesinde görüşülmesi gerektiğini söyledi.

TALİMAT GELDİ İDDİASI

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’nin UBP'nin önerisini yetkili kurullarına götürdüğü ve tartıştığı öğrenildi. Yerel seçimlerin Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile 1 yıl ertelenmesi ve Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.

ANAYASAYA AYKIRI

Ertelemenin anayasaya aykırı olduğu belirtilirken böyle bir ertelemenin ancak halk oyuna -refrandum- gidilerek yapılabileceği kaydediliyor.