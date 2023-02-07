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Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız

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YDP Milletvekili Talip Atalay, Adıyaman'da aralıksız çalışmaların devam ettiğini, herkesin iyi haber almak için beklemede olduğunu kaydederek, “Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız” dedi.
Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, BRTK’nın 'Sabah Haberleri’ programına telefon bağlantısı ile katılarak Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalara ilişkin olay yerinden açıklamalarda bulundu.

Talip Atalay, Adıyaman’ın Pazarcık' bölgesinden kat kat daha kötü olduğunu ancak ulaşımın çok zor olduğunu belirterek, bu sebepten dolayı yeterince gündem olamadığını söyledi.

“Allah herkese yardım etsin, hepimiz evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız ama şartlar çok zor” diyen Atalay, yapılan her şeyin bu tip durumlarda eksik kaldığını diğer taraflarla kıyaslandığında ise İsias Otel’de insan, vinç gibi unsurların olduğunu belirtti.

Kafileden 1 saat kadar önce geldiğini ve herkesle konuştuğunu dile getiren Atalay, herkesin perişan durumda olduğunu ifade etti.

Belediyelerinde çaresiz durumda olduğunu bildiren Atalay, en yoğun çalışmanın İsias Otel’de olduğunu ve ailelerin beklemekte olduğunu söyledi.

“Umarım ailelerin yüzleri güler, kolay bir süreç değil herkesin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor” diyen Atalay, yanlış haberlerin KKTC basınında olabildiğini bunun ailelerde psikolojik yıkıma sebep olabileceğini ifade etti.

Kafileden çocukların biraz daha arkada olduklarına değinen Atalay, henüz ulaşamadıklarını kaydederek, “Rehberlerden cansız bedenine ulaştıklarımız oldu” dedi.

Atalay, ayrıca çocukların bulundukları noktayı tam olarak kestiremediklerinden de bahsederek, “120 kişi var ve çocuklarımızın aşağıda olduğu düşüncesi hakim, umarım mutlu edecek sonuçlara ulaşırız” dedi.

Aralıksız çalışmaların devam ettiği vurgusunu yapan Atalay, asıl sorunun bulundukları konumun rahat ulaşılmayan bir yer olması olduğunu söyledi.

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