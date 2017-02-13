Tam 2 milyon TL kazık!

Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesinde işler karıştı… Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği isyan etti, konu hakkında Meclis Soruşturması açılmasını talep etti.

SON GÜN ŞARTNAME DEĞİŞTİ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesinde Kamu İhale Yasası’nın hitafına ihaleye 16 firma katılabilecekken son gün yapılan değişiklikle ihaleye sadece iki firmanın katılabileceği düzenleme yapıldığını belirtti. Yasaya göre ihalede yapılabilecek değişiklikler ise ihale gününden 6 gün önce yapılmalıydı.

2 MİLYON DAHA PAHALI

Şartnamede yapılan değişiklik nedeni ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ihaleyi boykot kararı alır ancak her nedense iki müteahhit bu kararı dinlemez ve 2 milyon TL daha yüksek teklifler vererek ihaleye katılırlar. Ardından ise ihale bu şirketlerden birine verilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İPTAL ETTİ

Verilen karara sağlık Bakanlığı itiraz eder. Merkezi İhale Komisyonundan ihalenin iptalini ister. İtiraz nedeni kanuna aykırılıktır. İhaleyi kazanan müteahit ise Merkezi ihale Komisyonunun bu iptal kararının iptali için mahkemeye dava dosyalar.

MAHKEMEDE SAVCILIK İPTALİN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Savcılık açılan davaya taraf olur ancak mahkemede açılan dava da uzlaşmalı hüküm aldırılır ve iş 2 milyon TL yüksek tekli veren müteahite yeniden verdirilir.