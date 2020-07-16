  • BIST 119.173
  • Altın 398,269
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,8106
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Tam 3 kez düğününü ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı sonunda muradına erdi

» »
Tam 3 kez düğününü ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı sonunda muradına erdi
Tam 3 kez düğününü ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı sonunda muradına erdi

Sonuncusu koronavirüs zirvesi nedeniyle olmak üzere tam üç kere düğününü erteleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, nişanlısı Bo Tengberg ile sonunda evlendi.

Bir yıldan kısa bir süre içinde tam üç defa düğün planlarını ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sonunda muradına erdi. Frederiksen, Danimarka’ya ait Zealand adasında gerçekleşen bir köy düğünüyle uzun süredir partneri olan Bo Tengberg ile evlendi.

Yerel basının aktardığına göre küçük ve samimi bir havada gerçekleşen düğünde eski başbakan Poul Nyrup Rasmussen dahil olmak üzere yaklaşık 90 kişi hazır bulundu.

Kilise çıkışında çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Frederiksen, ‘EVET’ notunun yanına bir de kalp iliştirdi.

Biri genel seçim nedeniyle olmak üzere daha önce iki kere düğününü iptal eden Frederiksen, AB liderleri arasında gerçekleşecek olağanüstü koronavirüs zirvesinin düğün tarihine denk gelmesi üzerine geçen ay bir kez daha erteleme kararı almak durumunda kalmıştı.

42 yaşındaki Frederiksen ile yönetmen olan 55 yaşındaki Tengberg, uzun süredir birlikte.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?16 Temuz 2020 Perşembe16 Temmuz 2020 Perşembe 09:19
  • Tatar:Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı dilerim16 Temmuz 2020 Perşembe 09:09
  • Görneç ve Serdarlı’da 4 saatlik elektrik kesintisi16 Temmuz 2020 Perşembe 08:45
  • İçişleri Bakanlığı, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi imar planı süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.16 Temmuz 2020 Perşembe 08:45
  • Dövizde son durum (16 Temmuz 2020)16 Temmuz 2020 Perşembe 08:43
  • Birleşik Eylem Komitesi'nden Başbakanlık önünde eylem16 Temmuz 2020 Perşembe 08:42
  • Covid-19 Raporu, Sağlık Komitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirilecek16 Temmuz 2020 Perşembe 08:32
  • KTÖS'ten eğitim paneli16 Temmuz 2020 Perşembe 08:30
  • Erhürman:Bu kadar basiretsizlik görülmedi!15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:26
  • Hükümette emirname krizi! Bitti mi? Devam mı?15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti