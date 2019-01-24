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“Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk”

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Koopbank 60. Yıl Balosu Acapulco Otel’de “Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganı ile gerçekleşti.
“Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk”

Koopbank 60. Yıl Balosu Acapulco Otel’de “Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganı ile gerçekleşti. Geceye Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Koopbank yöneticileri ve personelinin yanı sıra Koopbank iştirakleri olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) LTD, Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Kooperatifi ve Koop Süt’ün yöneticileri ve çalışanları ile Koop Spor Kulübünün basketbolcuları katıldı.

İzmir Show Band’ın sahne aldığı gecede 60. yıl pastası da Koopbank ile aynı zamanda 60. yılını kutlayan Koop Süt’ün yöneticileri ile birlikte kesildi. Koopbank 60. Yıl balosunda, 2018 yılında Koopbank ve iştiraklerinde emekli olanlara plaket takdim edildi.

Öte yandan Koopbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl banka şubelerine ilk kez başarı ödülleri de verildi.

 

KOOPBANK BAŞARI ÖDÜLLERİ

Koopbank yönetimi, bir yıl boyunca yapılan işlemler çerçevesinde, Koopbank’ın şubelerine beş kategoride “2018 yılı EN’leri ödülleri” adı altında başarı ödülü verdi. 2018 yılında “En yüksek mevduat artış oranını elde eden şube” kategorisinde İskele Şubesi’ni ödüle layık gördü. 2018 yılında “En yüksek kredi müşterisi artış oranını elde eden şube” kategorisinde Güzelyurt Şubesi ödüle layık görülürken, “En yüksek Moneygram işlem adedini elde eden şube” kategorisinde ise Girne Şubesi ödül aldı. Gecede Lefkoşa Şubesi iki ödüle birden layık görüldü. Lefkoşa Şubesi hem “En yüksek elektronik bankacılık müşteri sayısı artış oranını elde eden şube” ödülünü alırken hem de “En yüksek kârlılık artış oranını elde eden şube” ödülüne layık görüldü. Gecede 2018 – 2019 döneminde Koopbank eğitim çalışmalarındaki önemli katkıları nedeni ile Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz’e de plaket takdim edildi.

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