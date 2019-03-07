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Tam bir dram! Karpaz'da kazada ölenlerin isimleri açıklandı!

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Tam bir dram!
Tam bir dram! Karpaz'da kazada ölenlerin isimleri açıklandı!

Yakınlarının trafik kazası geçirdiği haberini alan Asiye Çınar Talay, yakınlarını görmek için hastaneye giderken Ali Demir’in kullanımındaki DP 473 plakalı araçla çarpıştı.

DP 473 plakalı araç sürücüsü Ali Demir ve araçtaki yolcu Ali Polat yaralandı,Asiye Çınar Talay ve Elif Demir ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yakınlarını görmek için Hastaneye giderken geçirdikleri kazada Asiye Çınar Talay ve Elif Demir  hayatlarını kaybettiler

 

Diğer  kaza nasıl olmuştu?

Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı!

Karpaz-İskele anayolu üzerindeki Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada yaralılar var.

İki aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk toplam 9 kişinin yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 

İki aracın çarpıştığı kazada, bir salon araç tavanı üzerinde durdu.

Kazanın olduğu bölgede yol araç trafiğine kapatıldı. Erenköy’e ulaşım Mehmetçik üzerinden sağlanıyor.

EP 748 plakalı araçta bulunan Derya Ateş, Mustafa Yıldız, Döne Ateş, 13 yaşındaki Hakan, 3 yaşındaki Metin Efe ve 5 yaşındaki Enes Efe ile MD 112 plakalı araçta bulunan Tanem Talay, Cengiz Talay, Erkan Talay yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde...

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İlgili Haber: Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı, işte isimler...

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