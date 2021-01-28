Tam kapanma için daha kaç kişinin ölmesi lazım?! Gerekli tedbirleri alsaydınız dedem şimdi hayatta olacaktı...

26 Ocak günü 86 yaşındaki İbrahim Abdi Gecekuşu'nun vefatının ardından torunu Gülşah Şah,sosyal medya hesabından dedesinin hiçbir sağlık sorununun olmadığını,ölümünün sağlık sistemindeki yetersizlikler ve aşı uygulamasıyla ile ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi.

DETAY SOSYAL MEDYA-KENAN GÜNSEL

İşte Şah'ın paylaşımı:

Herkes merak ettiği için açıklama gereği duydum:

Sağlık Bakanlığı’nın duyurularını görünce 86 yaşındaki dedem için başvuru yaptım. Daha sonra 80 yaş üzeri aşılama programını gördüğümde, şüpheli ölümler ve yaşı dolayısıyla emin olamayıp aşı yaptırmaya götürmedim. Başvurudan bir hafta geçtikten sonra geçtiğimiz Cumartesi günü arandım ve dedemin aşı yapılıp yapılmadığı soruldu. Ben de yaptırmadığımızı söyledim. Bunun üzerine yarın (Pazar) Pandemi Hastanesi’nde aşılama yapılacağı, dedemi götürmemiz söylendi. Tamam ama bir şey sorayım derken (dedemin yaşı dolayısıyla herhangi bir tehlike olup olmayacağını soracaktım) ki telefon yüzüme kapandı. Bir süre götürüp götürmemekte karasız kaldık. Sonra sırasını kaçırmaması ve artan vakalardan korktuğumuz için dedemi götürdük ve 13:30 sıralarında Sinovac aşısı yapıldı. Herhangi bir hastalığı var mı diye sorulmadı, bu aşıyı kaldırır mı diye hiç bir şekilde bakılmadı. Aşının yan etkileri ile ilgili veya aşıdan sonra herhangi bir sorunu olursa ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgi verilmeden bizi yolladılar. 24 saat sonra kollarında ve göğsünde ağrı başladı. Ne olduğunu anlamadan sabahına da dedemi kaybettik. DEDEMİN HİÇBİR SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU. Ne kalbi, ne şekeri, ne tansiyonu ne de kolesterolü. Son 10 yılda neredeyse grip bile olmamıştı.

Otopsi sonuçlarında ilk belirtiler kalp krizi olarak saptandı. Kalp krizini neyin tetiklediği bir hafta içinde belli olacakmış. Bütün haberlerde ANİ ÖLÜM diye yazıldı ama bence tetikleyenin ne olduğu gayet açık...

Aşılamanın bilinçli bir şekilde yapılmadığı düşüncesindeyim. Pandemi Hastanesi’nde doktor bile yoktu. Günde birkaç bin kişi aşılamayı başarı olarak gören Sağlık Bakanlığı büyük bir yanılgı içindedir. Sağlıklı bir insan durduk yere hayatını kaybetti.. Hem de kendi ellerimle götürdüm..

Hükümetimiz de maalesef 10 aydan beri içinde bulunduğumuz bu süreci düzgün yönetemedi. Sağlığımız üç beş otel sahibinin cebine para girsin diye tehlikeye atıldı. İnsan sağlığından başka hiçbir şeyin kıymeti olmadığını anlamanız için illa ki sizin de mi yakınınızı kaybetmeniz lazım? Daha bu kafayla çok ailenin canını yakacaksınız. Pandemi otellerindeki hastalardan bahsetmiyorum bile! Ülkenin durumu içler acısı. Tam kapanma için daha kaç kişinin ölmesi lazım?!

Gerekli tedbirleri alsaydınız dedem şimdi hayatta olacaktı...