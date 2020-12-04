Taner Ulutaş Yazdı

UBP- HP mi? UBP-DP-YDP veya azınlık hükümeti mi?

UBP Başkan vekili Ersan Saner’e hükümeti kurma görevi verilince, tarih tekerrürden ibarettir diyerek UBP-HP koalisyonu yeniden hayata geçirilecek diye düşündük. Geçen defa atılan kazıklar, yağsız ve kıynıksızdı ve fena acıttı diye düşünen HP bu evliliğe hayır deyince nişan yüzüğü takılmadan cepte kaldı.

Sonrasında, hükümeti kurma görevi CTP başkanı Tufan Erhürman’a verildi. Tamam, 4’lü koalisyon hükümeti kesin kurulur diye beklerken, bitmek bilmeyen toplantılar, bir araya gelinen yemekler sonrasında Tufan Erhürman’da kurulacak bu hükümetten bir bal olmayacak diyerek görevi teslim etti.

Hükümeti kurma görevi CTP’de olduğu ve verilen görevin bitmesine 3 gün kala, hadde ama neyi bekliyorsunuz? Aha kuramayacaksınız. İade edin diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sanırım bu kez hükümet kurma görevini vermesi gereken HP eski başkanı Kudret Özersay yerine, sizde kuramazsınız diyerek UBP’ye verecek.

Zaten bizim mahallenin biri ile nikâh masasına oturma hazırlığı yaparken, başkası ile flört etmekten geri durmayan çapkınlar kralı, Zilli Zahide’si gibi HP’nin de nikâh masasında otururken UBP ile flört ettiği söyleniyor.

Sonuç olarak, görev yeniden UBP’ye yani Ersan Saner’e verilecek. UBP-HP koalisyon hükümeti olmazsa, bukez muhtemelen gözler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetine çevrilecek. Zaten YDP başkanı Erhan Arıklı bu koalisyona sıcak baktıklarını, Genç TV’deki sabah programında açıklayarak, kurulması muhtemel UBP-DP-YDP’den oluşacak olan azınlık hükümetine, CTP ve diğer partilerin destek vermeleri gerektiği çağrısını yaptı. Komitelerde görüşülecek yasaların verilecek destek ve kaldırılacak parmaklar ile geçirilmesini ve ülkenin rahatlatılması sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu olasılığın yanı sıra UBP tek başına bir azınlık hükümeti kurarak, erken seçime de gidebilir. Güvensizlik önergesi verilip oylama yapılana kadarki kısa süre içerisinde, erken seçim tarihini de belirleyerek, tüm bakanlıklara sahip olarak seçime hükümette de gitmek isteyebilir. Belki bu azınlık hükümet modeli çok kısa ömürlü olur. Hatta zor ve imkânsız denilebilir. Ama kısa sürede partinin bakanlıklarda gireceği bir erken seçimden elde edeceği oy için şartlar zorlanıp denenebilir.

Tabi ilk UBP ile sonrasında CTP’nin kuracağı 4’lü koalisyonu bozan olarak gördüğümüz HP’ye yüklendik. Günahına da girdik. Ama madalyonun diğer tarafını çevirdiğimiz zaman ondan daha fazla suçlu olanın UBP olduğunu görürüz.

Kurulan koalisyon hükümetlerinde koalisyon protokollerine UBP’nin uymadığını görürüz. 2 parti başkanının mutabakat çerçevesinde, birlikte karar verildikten sonra istihdam yapılacak maddesine karşın, UBP’nin birçok kez, bir usta bir memleket mantığı ile buna uymadığını görürüz. Örnek mi? Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan 502 istihdam diyebiliriz.

Kıb-Tek’de, alınan kararlarda, mutlaka bir HP’li bir yönetim kurulu üyesinin imzası da olacak olmazsa karar alınmayacak denilmesine karşın, UBP buna uymadı de şuanda bile HP bu nedenle gerçekleşen toplantıya girmez. Ama kararlar alınmaya devam edilir.

Peki HP ile yapılan koalisyon sözleşmesine uymayan, bir UBP’nin azınlık bir hükümet için yapılan protokole nasıl uyacak diye sorarsanız, onun garantisi de yok derim. Zaten Erhan Arıklı da bu nedenle UBP ile yapılacak koalisyona sıcak bakmadıklarını açıkladı. Şimdi ise ülke hükümetsiz kalmasın diye taşın altına elimizi koyarız diyor.

Partiler ve UBP Başkan vekili Erhan Saner, bugün saraya çağrıldı. Hükümeti kurma görevi Ersan Saner’e verilecek. Bekleyelim ve gelişmeleri takip edelim.