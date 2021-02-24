Taner Ulutaş yazdı... Sizlere neden güvenelim?

Alışkanlıklar insanların esiridir. KKTC halkı tutucudur. Ve alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmez. Benimsediği siyasetçiyi tüm hatalarına, kendini ülke olarak uçurumun kenarına getirmesine karşın, bu defa belki hatasından döner düşüncesi ile bir defacık daha oyumu vereyim der. Ve mührünü basar. Ve güftesi ve bestesi ahlar vahlar olan eserinin hatasının bedelini, 5 yıl boyunca çeker.

Bu zafiyetimizi bilen siyasilerimizde ‘Bana güvenin ‘ bu defa ülkeyi uçuracağız. İşsiz, aşsız insan bırakmayacağız. Akdeniz’in İsviçre’si olacağız nutukları ile oyları toplama işlemini sürdürür.

Şimdi ben, bir ayağı kısa Aksak Timur gibi sendeleyerek giden, gittim gidiyorum türküsü söylerken, bize güvenin diyen siyasetçimize ma be ama neyinize güvenelim diye sormak isterim.

>Pandemi süresince, doktorları istifa, hemşireleri illallah noktasına getirerek, sıfırlanan vakaları, hatalarınız ile tekrar pik noktasına taşımanızdan sonra, saçma sapan işler yapan, sizlere neden güvenelim?

>Salgın başladıktan sonra A, B C planlarımız vardır dediğiniz noktada, sıkıştığınız anda kontrolü kaybettik, herkes başının çaresine baksın diyen sizlere neden güvenelim?

>Dünyanın en iyi sağlık bakanı bizdedir diyerek, yere göğe sığdıramadığınız Sağlık Bakanını, bir ay sonra, yorgun ve yetersizdir diyerek görevden alan sizlere neden güvenelim?

>Kapanan iş yerleri, durağan hale dönüşen eğitim, inşaat, turizm ve fabrikalardan sonra vaat ettiğiniz kredilere müracaat eden esnaf, iş insanı için sicil affı getirmediğiniz için ‘olmaz’ duvarına toslamaları sonrasında sizlere neden güvenelim?

>Casino, Bet Ofis (onlar açılmayı kabul etmedi) market ve birçok iş dalı açılırken ve bu iş yerlerinde insanlar yapışık ikizler gibi bir arada dururken, meyhane, restoran gibi yerleri açmayan, ancak ince av dahil birçok yeri açan sizlere neden güvenelim?

> Ticari borcundan dolayı insanların ‘Mazbata’ nedeniyle hapsedilmesi işlemi dünyada, zaman aşımına uğrayıp tedavülden kalkarken, daha da genişleterek, özellikle ekonominin dibe vurduğu bu günlerde insanları borcundan dolayı hapse gönderen sizlere neden güvenelim?

>Mazbata nedeniyle hapis ettiğiniz ve ailesini bir dilim ekmeğe muhtaç ettikten sonra çıkardığınız ‘Akıl almaz’ yasa ile yakınlarının da malına icra yolu ile el koyma yolunu açan sizlere neden güvenelim?

>Uçan gezen faizlere bir androş (Takoz) koyamayan ve halkı bankaların senelerce esiri konumuna sokan sizlere neden güvenelim.

>Salgın nedeniyle evlere kapattığınız halkı, fiyatları katlayan ve haksız kazanç sağlayan bazı açıkgözlerin, insafına terk eden ve kedinin camdaki ciğere baktığı gibi bakarken kılı kımıldamayan sizlere neden güvenelim.

>Kamu çalışanı ile emekliden kesip, özelde çalışanlara vereceğiz demenize karşılık, ilk salgın döneminde alacakları olmasına rağmen, gün çalışıp, gün yiyen insanlarımızın derdine hala daha derman olamadığınız için sizlere neden güvenelim

>Ustasıyız dediğiniz siyasette, Tarım Bakanını, Maliyeye, Maliye Bakanını Eğitime, Eğitim Bakanını Tarıma vererek, bir çırağın bile yapmayacağı akıl almaz işler için sizlere neden güvenelim?

>Salgın döneminde dere geçerken at değiştirilmez denilmesine karşın, şahsi ihtiraslarınız ve politik çıkarlarınız için atı ve sürücüsünün derede boğulmasını geçtik, ahalinin boğulması pahasına yaptıklarınıza bakıp, sizlere neden güvenelim?

>Koltuk aşkınız yüzünden, bir biriniz ile neredeyse ölümüne giriştiğiniz kavgada ertelediğiniz genel kurullarınız sonrasında, gemiyi fırtınalı bir havada mercan kayalıklarına bindirme ile karşı karşıya bırakan sizlere neden güvenelim?

>Devlet malı deniz, yemeyen keriz düşüncesinde olanların, yürüttükleri paraları koyacak yer bulamamasına karşın, hesap sormayan, üstüne üstlük baş tacı yapan sizlere neden güvenelim.

>Salgın dönemidir. İşletmeler kapalıdır. Herkes büyük mali kriz içindedir. Bu nedenle bir süre elektrikleri kesmeyeceğiz demenize karşın, kısmi açılım başladığı günün hemen ertesi günü, SMS ile daha önce 5 gün olan süreyi 3 güne indirgeyerek ödemezseniz elektriğiniz kesilecek diyen sizlere neden güvenelim?

>Özelde çalışıp, gün kazanıp gün yiyen insanlara gerekli desteği tam anlamı ile sağlamazken, gelecek öğrenciler için üniversiteler elini cebine atmazken, özelde çalışan insanımız yerine karantina ücreti olarak milyonlarca lirayı ödeme sözü veren sizlere neden güvenelim?

>45 senede 44 hükümet değiştirerek, sürekli ülkede siyasi kriz yaratan ve bir türlü ülkenin atağa kalkmasını sağlayamayan sizlere neden güvenelim?

>Aşılama ve PCR testi yapılacak diyerek, bu kadar basit bir işi bile yüzüne gözünüze bulaştıran, Aşı yapılacak poliklinik ile PCR yapılacak yeri düğün alayına çeviren sizlere neden güvenelim?

>Başbakanımızın 5000 aşı ile 5000 koyunu karıştırdığı ve aşı yerine koyun getirmeye kalkıştıktan sonra aşıların geliş tarihini bilmemesi noktasında mı sizlere güvenelim?

>Başkan adayıyım dedikten kısa bir süre sonra vazgeçtim diyen. Ancak daha sonra yok adayım diyerek genel kurul arifesinde çekil dedikleri için çekildim diyerek dik duruş bile sergileyemeyen sizlere neden güvenelim?

>Emeklinin maaşından kesinti yapılmaz diyen Anayasa’nın amir hükmüne karşın, yasamanın bir bireyi olarak buna uymayarak emeklinin maaşını kesen, mahkemenin kesemezsin ödeyeceksin demesine karşın mahkeme emrini bile takmayan sizlere neden güvenelim?

>Mart ayında başlayan ilk pandemi döneminde, birçok doktorumuz bu hastalığa karşı tedbir almaya başlayalım. Sonra çok kötü duruma düşeriz demeleri sonrasında onları ‘Felaket tellalı ‘ ilan eden ve yaşananlar sonrasında ekonominin dibe vurmasına turizmin bitmesine, eğitimin NOS demesine neden olan sizlere neden güvenelim?

>Yine doktorlarımızın, salgına karşı yeterince hazır olmadan sakın kapıları açmayalım ikazına karşın, yılbaşıdır, bayramdır haydi seyran eyleyelim deyip açıp Cavit amcayı (Covit 19) tekrar davet eden sizlere neden güvenelim?

> Türkiye’nin yaptığı ve alın tepe tepe kullanın dediği bitmiş bir ‘Pandem Hastanesi’ni bile uzun süre hayata geçiremeyen sizlere neden güvenelim?

>Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları, buralarda salgın başlıyor tedbir alalım. Gerekirse kapanalım dedikleri noktada, yaşananlara öküzün trene baktığı gibi bakan ve vakaların patlamasına neden olan sizlere neden güvenelim?

Evet, bizi yönettiğini sanan hükümetimiz, sorry ama Tomofili tumba ettiniz. Hep birinci vites ile gitmeye çalıştığınız için ülke tomofilinin makinesi mangos etti. Stop atmadan fren balataları ahristo oldu. Rulemalar yalama olduğu için yampuri yampuri giden tomofilin duvara toslaması yakındır. Sorarım? Direksiyonda olan sizlere neden güvenelim?

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Fıkra

Bir albay, bir er, bir yaşlı kadın ve bir de genç kız trende aynı kompartımanda yolculuk etmektedir.

Tren bir tünele girip kompartıman karardığı zaman, MUCUK bir öpücük sesi ve ardından ŞIIIRRAKK ! diye bir tokat sesi

duyulur.

Tünelden çıktıktan sonra yaşlı kadın

"Aferin genç kıza. Nasıl yapıştırdı tokadı" diye düşünmekte ve kafasını sallamaktadır.

Genç kız da "Zevksiz herif, bu morukta ne buldu ki, bi de öpmeye kalktı ama kadın da iyi yapıştırdı." diye düşünmektedir.

Albay ise "Ulan bizim eşoğlusu er, kızı öptü, tokadı biz yedik." diye yanarken er de içinden şöyle düşünmektedir:

"Hehee aferin lan bana elimi öpüp nasıl yapıştırdım tokadı albaya..."

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