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Taner Ulutaş'a stent takıldı

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Duayen gazeteci Taner Ulutaş'a bugün yapılan anjiyo sonrasında stent takıldı.
Taner Ulutaş'a stent takıldı

Ülkemizin duayen gazetecilerinden Detay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ulutaş'a bugün yapılan operasyon ile stent takıldı.

Uzun bir süredir farklı rahatsızlıklar neden ile şikayetçi olan ve bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleşen anjiyo sonrasında Taner Ulutaş'a stent takıldı.

Yapılan anjiyo koroner anjiyografi esnasında daralmış veya tıkanmış bir koroner arter saptandığı ve anında müdahale edildiği açıklandı. Ulutaş'a gerçekleşen anjiyo sırasında daralmış olan bir koroner arterleri açmak için stent takıldığı da öğrenildi.

Eşi Fatma Ulutaş'tan yapılan açıklamada Taner Ulutaş'ın sağlığının iyi olduğu ve Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında bulunduğu ifade edildi. 

 

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