Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Filiz Besim, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra bazı eksiklikleri gidermeye çalıştığınızı gözlemledik. Ancak bunun yanında İngiltere eski Başbakanı ‘Demir Lady’ lakabı ile anılan MargarethTeatch’i örnek aldığınız konuşuluyor. Doktorlar ve Personel göstermiş olduğunuz tavır da konuşuluyor. Sn. Besim, bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa o kadar dayanıklı olur. Temel de doktorlarınız ve personelinizdir. Bunlardan bir tanesinin yapıda eksik olması binanın hafif bir depremde yerle bir olacağını gösterir.Sn. Besim, makamlar elbise gibidir. Kimisine bol gelir güldürür, kimisine dar gelir düşündürür. Aman siz ne bolu nede dar elbiseyi seçmeyin. Siz bu noktadan sonra normalini seçin.

**

Sn. Teberrüken Uluçay, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile görüştüğünüzü,. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yaptığınız konuşmada , "Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibi, birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz." Dediniz. Da, bizim Halim amca, başparmak tırnağım zaman zaman etime batıyor. Başparmak şişip, iltihap topluyor. Sızısı beynimde çıkıyor dedi. Bilmem ne demek istediğini ben anlamadım. Siz anladıysanız bir zahmet bize de anlatıverin.

**

Sn. Zeki Çeler, Çalışma Bakanı olarak sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda "1 Mayıs’ta herkes tatil olsun. Emekçiler gününü tüm emekçiler kutlayabilsin diye görüşmeler başlattık. Birlikte hareket edersek herkes 1 Mayıs’ta off olacak dediniz. Çokta doğru dediniz. Kamu çalışanı off. Ama özelde çalışan bazı işçiler, sanırım bu off durumundan faydalanamayacak. Kazı koz sanan. İşçi Bayramı dediğiniz zaman dam üstünde saksağan vur beline kazmayı modunda hareket eden bazı işverenler offu fazla oturmaktan çalışan sıkıldı diye düşünerek çalışmaya devam diyecek. Sn. Çeler, biz nedense Kar tanelerini bir türlü örnek alamadık. Halbuki bir birine zarar vermeden yol almayı beceren kar tanelerini örnek almış olsaydık, hayat çok daha güzel olurdu değil mi?

**

Sn. Burak Erkut, dünkü paylaşımında, belirsizlik ve yatırım kararları alanındaki çalışmalarımdan dolayı Alman Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Bundesbank Ödülü’ne layık görüldüm. Alman, Hintli ve Kıbrıslı meslektaşlarımla üzerinde çalıştığımız projenin devamı açısından da çok sevindirici bir durum dedin. Sevgili Burak, öncelikle tebrikler. Her çocuk genetik özelliklerini ailelerinden alır. Babaya baktığımız zaman Maşallah, anneye baktığımız zaman ülkeye gönderilen büyük hediye dememek için şeytan ile kol kola girmek demektir. Sevgili Erkut, bugüne kadar hiçbir navigasyon cihazı bir babanın ve annenin gösterttiği doğru yolu göstertmeyi beceremedi. Sen o yoldan hiç ama hiç ayrılma.

**

Sn. Müdürü Özdemir Kalkanlı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü olarak sizlere yönelik bir habere son derece kızdığınızı, haberin sizi kırdığını ve üzdüğünü gözlemledik. Açıklamada, tüm çalışanlar gibi, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanları da özverili bir biçimde yasa ve tüzüklere uygun şekilde görevlerini yerine getirmekle mükelleftirler. Tarafsızlık ilkesi içerisinde kamu yararını da gözeterek vatandaşlara hizmet etmektedirler dediniz. Sn. Kalkanlı, yılan sokması insanı yalnız canından eder. Ancak kötü ve mesnetsiz iddialar hem candan hemde imandan eder.

**

Sn. Kemal Altuncuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak sizin aday gösterilmeniz kararını aldı. Surlariçindeki esnafın Lefkoşa dışındaki bir sanayi sitesine taşınması için hazırladığı projenin son safhaya geldiğini söyleyerek, bu proje ile Lefkoşa’nın hayat bulacağını savundunuz. Sn. Altuncuoğlu, aman sakın bize hayat vermeye kalkışmayın. Çünkü Esnaf ve Sanatkârlar Birliği konusunda yaptığınız ortadadır. O birlik ve beraberliğin içine s……nız. Tabi bu s….nız sözcüğü size ait bir sözcüktür. Sn. Altuncuoğlu, bizim Hacı amca 95 yaşındaki bir ihtiyarın pipisi gibi yerinden kımıldamayan. İçi kalk gidelim, dışı Mok yeme otur oturduğun yerde diyen birisi değil proje, projecik bile üretemez. Zirvede Kartallarda bulunur, yılanlarda. Ancak birisi o zirveye süzülerek çıkarken diğeri sürünerek çıkar. Süzülerek çıkacak olanlar belli, sürünerek çıkacak olanlar ise oturdukları yerde otursunlar dedi.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, muhalefet yapma özürlü UBP’de, muhalefet sazını elinize alarak yaptığınız açıklamada, yasa ile ‘Müşavirliği kaldırıyoruz’ denildiğini ancak bunun aksine ‘Müşavirliğin aslında yeni başladığını ve gizli müşavirlik oluşturulacağını’ ifade ettiniz. Bundan sonraki süreçte görevinde 2 yılı doldurmamış olanların atanmadan önceki görevlerine gönderildiğinin belirtildiğini ve bireylerin eski görevlerine gönderilmesinin kabul edilemeyeceğini belirttiniz. Önümüzdeki süreçlerde kaliteli anlamda bürokratların bulunup çalıştırılamayacağını çünkü birine ‘seni müdür yapacağım’ dediğinizde o adam bilecek ki 2 yıl sonra eski görevine geri dönecek” dediniz.Sevgili Olgun, salon araba sürerken ‘TIR’ın direksiyonun başına geçenler onu da sürmesini öğrenecekler. Tabi TIR tumba olmazsa. Hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Arkadaşlar yaptıkları yanlışlıklar ile vatandaşın bir yerinin üç buçuk atmasına neden olurken, kendileri koltukta oturmanın dört dörtlük keyfini yaşıyorlar. Ne diyelim?

**

Sn. Fikret Civisilli, İskele’de Bağımsız belediye başkan adayı olduğunuzu dile getirerek, sosyal medyadaki paylaşımınızda bunu ilan ettiniz. Yaptığınız açıklamada, tüm halkıma sesleniyorum. Ben değil biz, yalnız değil hep hep beraber gelin bu beldeyi hak ettiği şekilde birlikte yönetelim dediniz. Sn. Civisilli, seçilmeniz halinde kime yandığınız belli olmayan sokak lambası gibi olmak yerine cadde projektörü olup, özelde İskele’yi genelde ülkeyi aydınlatın deriz. Yapacaklarınız ile bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmanızı bekleriz.

**

Sn. Boysan Boyra yaptığınız açıklamada, yolsuzlukları yapanlar yani sorumlular hiçbir zaman soruşturulmuyor, tutuklanmıyor ve cezalandırılmıyor. Bu nedenle bu tür yollara tevessül edenler bu tip şeyler yapmaktan korkmuyorlar, caymıyorlar ve aynı sebeple hem ülkenin gelirleri tam olarak toplanamıyor hem de birileri bu işten sürekli nemalanıyor, haksız kazanç elde ediyor. Güney Kıbrıs’ın bizden fersah fersah önde olduğunu görüyoruz. Çünkü hapishanelerinde en az yarım düzine siyasetçi ve kamu görevlisi var. Bu da onların yolsuzluklar konusunda bizden daha titiz ve daha önde olduklarını göstermektedir dediniz. Sn. Boyra bizde görme beni görmeyeyim seni filmi halen vizyondadır. Kıçın kirli seninki benden daha kirli, bu nedenle açtırtma kutuyu söyletme kötüyü filmi vizyona girmek için bekliyor. Bizce 47 dosyadaki ‘Mesele yok’ gibi halk olarak bizde de ‘Mesele yok’

**

Sn. Suphi Coşkun, Dipkarpaz Belediye Başkanlığı için sizin o taraflarda rüzgarın 7 bufor şiddetine ulaştığını öğrendik. Fırtına yaratan fazla başkan adaylarına kızıp da ‘Demir’ çiğneyenlerden tut da, öfkeden kuduranlara kadar tezgahta ne ararsan var. Vallahi oralarda iş bilenin kılıç kuşananın olduğunu hala daha birileri anlamak istemiyor. Anlamadıkları için salim ve fırtınasız, AK bir liman gibi gördükleri yere kapağı atmaya çalışıyorlar. Halbuki, limanın alttaki akıntılarından üstte yarattığı köpük nedeniyle Ak olarak göründüğünü anlamıyorlar. Gel, gitlerden gemi alabora olunca onlar değil ‘Demir’ çiğnemek, çelik çiğneseler bir moka yaramayacak.

**

Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz gün Merkez Hakem Komitesi ve bazı hakemler ile birlikte yemek yediğini öğrendik. Sanırım bu Belediye Başkanlığı için kolları iyice sıvadın anlamı ile eş anlam taşır. Başkan herşey tamam. Güzelde bizim adımız Niko veya Yanni değil. Alo desen gelirdik. Sizlere afiyet olsun. Tamam zaman zaman biz yabancı şarkı gibiyiz. Belki dinleyenimiz çok ama anlayanımız az olabilir. Ama eski dostumuzun bizi dinlemekten usanmayacağını ve anlayacağını umut ediyorduk.

**

Sn. Mehmet Hulusioğlu, sanırım belediye başkanlığı seçimlerinde en rahat başkan adayı sensin. Hele hele arkana UBP’nin desteğini de aldıktan sonra bıyığını makas, sakalını da usturanın kesmediğini öğrendik. Senin karşına aman aman şimdilik öyle rakip çıkmadığını da görüyoruz. Acaba bunun nedeni yaptığın hizmetlerden mi kaynaklanıyor diye sorsam. Sn. Hulusioğlu, tabiki herkesin derdi farklı. Kiminin ekmeği bayat, kimisinin yüzüğündeki taş ufak. Ve bu nedenle mindere çıkmaları sakat.

Günün Fıkrası:

Akıllı bilgisayara

Adamın biri arkadaşıyla yemek yerken “kolumun ağrısından ölüyorum” diye dert yandı. Arkadaşı da “ilerde köşedeki marketin önüne yeni bir bilgisayarlı cihaz koydular.Üç dolara bir jeton alıyorsun, yanında getirdiğin idrar örneğini açılan kapaktan içeri veriyorsun, on saniye sonra neticeyi ve tedavi için yapman gerekenleri ögreniyorsun”demiş.

Adam hemen idrarını bilgisayara vermiş.10 saniye sonra yazılı olarak cevap gelmiş: “Kolunuzda bir cins eklem ağrısı olan Teniselbo oluşmuş. Sıcak tutun, ağır işlerden kaçının, iki haftada düzelecek.” Adam, muzurca bu akıllı cihazı nasıl aldatalabileceğini düşünmüş.

Bir miktar çeşme suyuna köpek kılı, eski karısından kalan bir adet saç teli ve iki kızının idrar örneklerini eklemiş cihaza atmış. 10 saniye sonra yazılı yanıt gelmiş: 1. Çeşme suyunuz çok kireçli. Bir filtre cihazı almayı düşünün. 2. Köpeğinizde kene var.Eczaneden özel bir şampuan alıp köpeğinizi yıkayın. 3. Eski eşiniz, evliliğiniz süresince sizi mütemadiyen aldatıyordu. 4. İkinci çocuğunuzun babası siz değilsiniz. DNA testi yaptırın. 5. Geceleri kolunuzun üzerine yatmaktan vazgeçmezseniz kolunuz iyileşmez. =)

Günün Sözü:

Toprak gibi olmalısın

Esildikçe sertleşmelisin

Seni ezenler sana muhtaç kalmalı

Hayatı sende bulmalı