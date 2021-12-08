Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, siz Katar’a hareket ederken, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Savunma Bakanı İran’a, Mossad Başkanı da ABD’ye hareket etti. İran’ın atom bombası yapmak için hazırlıklarını %65 tamamladığı ileri sürülüyor. %90 oranında tamamlarsa atom bombası hazır deniyor. İsrail’in bu nedenle, İran’ı vurma hazırlığında olduğu iddia edildi. Mossad Başkanı, geçtiğimiz gece saat 19.00 raddelerinde, CIA üst düzey yetkilileri ile görüştü. Ve Viyana’dan çıkacak sonucu bekleyecekleri öğrenildi. İsrail’in, Kıbrıs’a yakın olması, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan ilişkilerini zorlaştıracak bir savaş bizleri de etkileyeceği için Türkiye’nin bu noktadaki tavrı çok merak ediliyor. İsrail ile İran bitmiş bir kitabın ölmüş karakteridirler. Ama bunlarda ayakkabı numarası gibi, her numara var. Dikkatli olmak gerekir.

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Sn. Ersin Tatar, Karpaz’da bazı caniler tarafından ağaca asılan 4 köpek ile ilgili tepkiniz halk nezdinde çok taktir topladı. Cumhurun gösterttiği tepki, kamunun ilgili birimlerini harekete geçireceği için şimdi düşünme sırasının, insan elbisesi giymiş yaratıklardadır kanaatindeyim. Sn. Tatar, Allah erkeği çok ama adamı az yarattı. Desteksiz ve sahipsiz kalıp tutuşunca etekler, kaçacak delik arayacaklar bu insan elbisesi giyen köpekler.

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Sn. Alişan Oşan, yıllardır koltuklarda oturmaktan pantolonlarının arkası nazeninleşen bazı koltuk müdavimlerine halk olarak değer verdik. Çünkü değer sandık. Ama bazılarının cebimizdeki bozuk paradan bile daha bozuk olan icraatlarını görünce, bu seçimde halk bunları angoniciklerin yanına yollayacağız. Yerlerine de bastığı yerden ses getiren Alişan gibi gençleri getireceğiz diyormuş. Vallahi bunlar ile ilgili Fragmanlar bitti, şimdi ‘Hadde Mahalleye’ filmini izleme zamanı.

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Sn. Mehmet Özkardaş, parlamento seçimi öncesinde, YDP Milletvekili aday adayları arasında kura çekimi gerçekleşti. Ancak çok enteresan bir sonuç çıktığını gözlemledik. YDP Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk, Lefkoşa'da 12. sırayı, Mağusa’da YDP Genel Başkan Yardımcısı olarak siz 12. sırayı ve Girne’de de Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal 12. sırayı çektiniz. 12.12.2021 de YDP’de aday sıralaması olacak. 12’nci gün, 12’nci ay, sıralar 12. İstermisiniz YDP 12 milletvekili çıkartsın ve 12 den vursun?

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Sn. Şahap Aşıkoğlu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı olarak, akaryakıt stoku yapan ve halkın cebi yerine kendi ceplerini düşünen, 6 benzin istasyonuna Halep ordaysa arşın da buradadır diyerek ceza kestiniz. Bal olan yerde sinekte olur. Sizin bu örnek davranışınız, diğer kamu üst düzey görevlilerine de örnek teşkil ederse, baldaki sinekler temizlenmiş olur. Hacı amca, sayın müsteşar bunların isimlerini de açıklasın. Çünkü gözümüzde küçülmüş bu insanlarla bundan sonra büyük hesaplarımız olmayacağını onlara gösterelim dedi.

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Sn. Özlem Bendaşan, karakter ve ahlak bizim ölçülerimize göre babadan bir başka deyişle aileden gelir. Karakter sahibi, adam gibi adam Hasan Bendaşan’dan defolu evlat çıkmaz. Kızı ve Hukukun guguk olmadığını ispat eden bir hukukçu olarak, bunu ispat etti diyorlar. Sn. Bendaşan, berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi, Milletvekili aday adayının dik duruşu makbuldür. UBP milletvekili aday adaylığınız hayırlara vesile olsun.

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Sn. Hüseyin Çavuş Kelle başarı görseldir. Soyut kavram yerine soyut kavram gerektirir. Cek caklar ile şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenlerin havanda su dövdüklerine çok tanık olduk. Ancak siz başkanlığını yaptığınız kurumlarda, birçok başarılı işlere imza attınız. Vitrininizin al benisini çoğaltarak güzelleştirdiniz. Ayşe genaplam, Zayıf hayalleri ile başarının kapsama alanı dışında kalanların yapmaya çalıştığı işi, Hüseyin ovlucuğum full çeken hattı ile çoktan başardı dedi.

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Sn. Filiz Besim, Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden diyen atalarımız, sağlıkta yapacaklarını söyleyeni değil, yaptıkları ile konuşan doktorları vekil olarak seçin demeyi eksik bıraktı. Sn. Besim, Sağlık Bakanlığı koltuğunda iyi işlere imza atmanın mutluluğunu bizlere de yaşattınız. Kalite insana yapılan yatırımdır. Ucuz malın alıcısı çoktur. Çok talibim var diyenler, dönüp yatırımlarınızın yarattığı kaliteye baksın derim.

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Sn. Menteş Gündüz, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yeniden Milletvekili olarak seçilecek olmanın garantisi ile keyfinizin, 1500 feet yukarılarda, Ozon tabakasına yakın uçtuğu söyleniyor. Bölge insanı, Güzelyurt’un başına, Hülya Avşar değil ama daha iyileri Menteş Gündüz ile Ali Pilli düşerken, Allah’tan başımıza Fatih Türek, Kuşum Aydın ve Dr. Aldo düşmedi diyormuş. Sevgili Menteş, gönül seveceklerini bulmuşsa, kuru dal bile çiçek açar. Gerisi teferruat. Ne diyebiliriz ki?

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Sn. Şifa Çolakoğlu, Kaymakamlığın yarattığı tecrübeyi, milletvekilliğine de taşımak istediğinizi gözlemledik. Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyudur.

Bölgenizde sevilen birisi olduğunuza güvenerek, CTP milletvekili aday adayı oldunuz. Gariyaba kimse Şifa gızımın, tekerleği ekris yapan araba gibi yampuri gideceğini sanmasın. Arabanın direksiyonunda Micheal Schmayer olan ‘Ferari’ gibi uçarak gittiğini göreceksiniz dedi.

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Sn. Ender Denktaş, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ile ilgili yapılanları hiçbir vicdan sahibi insan kabul etmez. Bir lidere reva görülen bu davranışa yalnız Kıbrıslı Türkler değil İyi Parti kurucularından Türkiyeli Gazeteci Vedat Yerener de tepki göstertti. Ersin Tatar, korkaktır, Korkaklar, ‘evet efendimciler’ Denkaş’ın izinden gidemez diyen Yerener, Onun için yürek lazım ve o yürek Ersin Tatar’da yok dedi. Ender hanım, liderler kolay yetişmez. Ve kolay lider olunmaz. Onlara ancak büyük saygı duyulur. Saygı yeteneğinden yoksun olanlardan sanırım bu beklenmez.

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."