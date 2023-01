Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (31 Ocak 2023)

Sahibine Mesajlar



Sn. Ünel Üstel, Gönyeli’deki meyhanede sizi 20 dakika beklettikten sonra toplantıya gelen AKSA Başkanı Cemil Kazancı ile döviz bazında dondurmalı ekmek kadayıfına göz kırpan, garantili alım meselesi konusunda anlaştınızmı? Onca nimet varken kul hakkı yemeyin dememize siz aldırmayın. Şaka yaptık. Biz yeyin efendiler, tıka basa, tıksırıncaya kadar, aksırıncaya kadar yedirin demek istedik. Kıb-Tek’in ihale masasında kuş sütü bile eksik değil. Platonik sevmek zordur. Aşklar TİPİC aşkı gibi gerçek olmalı ve insan aşkların en büyüğünü yaşamalı. Sn. Başbakan, guduz galsın insan oyuncak tabancalara konulan ‘Gabsül’ gibi olmamalı. Dün eksik olmayın dediklerimiz, farkındaysanız fazla olmaya başladı. Onlara hakiki kursun olmalı

**

Sn. Bakanlar Kurulu akıntılı nehirde iki kere yıkanılmaz diyenlere hadde be oraştan diyerek defalarca yıkanmaya kalktık. Nehirde boğulmaktan kıl payı kurtulduk ama, ehliyete, araç ruhsatına pasaporta ve aklınıza ne geldiyse herşeye itina ile hazırladığınız zeytin ve harup ağacından mamül zam kazıklarını hart diye geçirirken zam göletinde boğulduk. zam kazıklarının kevgire döndürdüğü dütten de olduk. Yalnız bazı kazıkların kıynıklarını iyi temizlemediniz. Keza zeytin yağını da az sürdünüz. Girerken auvvv dedirtti. Acının da bazen hoşa giden tarafı var. Ama bu defa koltuğa bile oturtmadı. Kaşık ile verdiğinizi kepçe ile geri alırken dütü kevgire döndürme konusunda daha dikkatli olsanız diyoruz. Sn. Bakanlar, hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler diyor bir düşünür.

**

Sn. Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün bakanlar kuruluna başkanlık yaptınız söyleniyor. Gazeteler toplantının gergin geçtiğini yazdı. Hayrola kulak çekerken, bazılarının kulaklarınımı koparttınız?. Toplantıya Kıb-Tek yönetim kurulunu ve Vakıflar Başkanını da çağırmışsınız. Sanırım işaret parmağınızı sallarken Aksa’ya dondurmalı ekmek kadayıfı, TIPIC’e de vezir parmağını ikram edeceksiniz mi dediniz? Sn. Elçi, ama karşınızda süt dökmüş kedi gibi gözler yerde karınca ararken, kafalarını emme basma tulumba gibi sallayanların kulaklarını da ellerine vermeniz biraz abartıya kaçtı. Bizim Minik Kuşlar, başbakanın hayat pahalılığı %37-52 olacak açıklamasına cevizcinin çuvalından oynama %37.70 civarında olacak demişsiniz. Dümeni iyi çevirdikleri için kaptan yapılanları anladıkda asfaltta gemi yürümez ki.

**

Sn. İbrahim Benter, Ananızın hediyesi ‘Vakıflar Dairesi Çiftliğinde’’ bazı yönetim kurulu üyelerine yağmur gibi yağmadınız için toprak gibi kokmadılar. Ama kafalarını emme basma tulumba gibi sallayarak, her kararınıza ‘Eveti’ basanlara 100 dönüm toprağı yıllığı 2 bin beş yüz stg.’e verirken, iş kurup istihdam sağlayan genç iş adamlarına, binbir zorlukla 5 dönümü aylığı 2 bin beş yüz Stg.’ye vermeniz Adalet ablayı çıldırttı. El eli yıkar elde döner kiri paklar diyen Vicdan abla’ bile sinirden kudurdu. Sn. Benter, yönetim kurulundaki destekdaşlara, ışığın kıymetini göstermen için onlara cadde projektörü, diğerlerine ise ‘Golorambicik’ olup dünyalarını karartmana gerek yok. Ayşaba hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edenlere, birileri çüş derse zoruna gitmeyecek dedi.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıta bindirim değil indirim gelecek dedin. Arkasından cebimize incir ağazı dikmeye çalışan tüp gaza Şubat ayında, büyük bir indirim gelecek ifadesinde bulundun. Hanıma çabuk arabanın anahtarlarını getir. Gidip arabaya mazot koyacayım. Sabahleyin gaz tüplerini de hazır et gidip onları da doldurayım dedim. Hanım delimi oldun be herif. Otur oturduğun yerde aha koskoca bakan Akaryakıta da tüp gaza da indirim gelecek. Bari İndirimden faydalan dedi. Tabi emir demiri kesince gidemedim ve sabahleyin bindirimi yedik. Tabi zincirlerle sıkı sıkıya bağlı küfürlü hicaz faslındaki güfte ve bestemi çözmek için zincir kilidinin anahtarını aradım. Bulamadım. Sevgili Olgun hayat, alt yazılı değil, alın yazılı bir filmdir. Siz filmin arasında yayınlanan reklamlar ve filmin fragmanından başka birşey değilsiniz. Alt yazı yerine alın yazısını değiştirmek için boşuna uğraşmayın.

**

Sn. Fikri Ataoğlu, Sn. Erhan Arıklı, Ana Erkil bir toplumuz. Ana gel dedimi gitmek zaruri olur. Ankara’ya yaptığınız süpriz ziyaret sonrasında , “Ankara’ya kar ile veda ettik” dediniz. Unutmayın, sulu sepken kar makyajı siler ve akıtır. Makyaj akarken neleri sildi çok merak ettik. Siz 32 dişinizi fora edip görücüye sunarken, sanki ateş yakmışsınız gibi etrafı müthiş bir aydınlık kapladı. Ayşaba, Fikri ve Erhan ovlucuğuma selam söyle, ateşle çok oynayan ya evini yada kendini yakar. Seçim zamanlarında selektör yapıp geçtiklari sokaklarda, zamanı gelince dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyecekler dedi. Ne demek istedi anlamadım.

**

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, hanım köylüyüz ya, zaman zaman hanımın emri bizim ‘Nayır demirini’ keser. Ve Serde Tepebaşı’na gitmek hasıl olur. Eskiden Alayköy Sanayi önündeki çayır ve çöplük ormanın önünden geçerken, Alayköy eski belediye başkanı Hulusi Manisoy aklıma gelirdi. Tavuk çiftliğine attığı demiri yerinden kaldıramadığı için oraları muk götürüyordu. Sen Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı seçildikten sonra çayır ve çöplük ormanını kaldırdın ve etrafı güzelleştirdin. Ama Manioğlu’nu da utandırarak arına boğdun be abim. Sevgili Hüseyin hayatın kuralı bu. Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkartır ya da yanlış insanla; zamanını harcatır. Veran olan ve çöplüğe dönen Alayköy Sanayi Bölgesine Allah, doğru insanı çıkartarak oradaki insanlara zaman harcatmadı. Yola devam.

**

Sn. Kasım Kuni, hırsızlık yaptığı için tutuklanan ve mahkemeye çıkartılan 15 yaşındaki bir çocuğa polis kelepçe takıp mahkemeye elleri kelepçeli götürdü. Adamın adı çocuk. Tamam bu çocuk suç işledi. Ama bir çocuğun ellerine kelepçe vurmak ne kadar doğru olur söylermisiniz? İngiliz zamanında, çocuklar suç işledikleri zaman cezaevine değil Islah okullarına götürülürdü. Orada hem meslek öğrenirler hemde suç işlememe konusunda eğitilerek topluma hayırlı bir birey olarak dönüşleri sağlanırdı. Suç sizin değil. Suç çocukları büyüklerle ayni cezaevine koyan. Onların cezaevinden birer suç makinesi olarak çıkmasına neden olan. Yıllardır çocuklar için bir ıslah okulu yapamayan hükümetlerimizdedir. Sn. Kuni, bizimkiler herkese adamlık dersi veriyor. Madem hepimiz adamız ders kime o zaman? Kelepçe konusunda öyle bir ders verinki Hanya’nın Girit’te, Konya’nında Türkiye’de olduğunu öğrensinler.

**

Sn. Tunç Adanır sizi 1.58 cm, kendilerini de 1.99 cm boyunda görenlere, her etin yenmeyeceğini ıspat ettiniz. Kendilerini Piton gibi azametli görenlere, Piton’dan 100 defa daha küçük olan. çöl engereğinin daha tehlikeli olduğunu ve bir ısırığının bir canlıyı yarım saat içerisinde tahtalı köye götürebileceğini gösterttiniz. Rahmetli Özal’ın dediği gibi kermamet boyda değil işlevdedir. Sevgili Tunç, Dostluğun kollarının birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzun olduğunu ne yazık ki, hem miyop hemde hipermetrop göz hastalığından muzdarip olanlar göremiyor.

**

Sn. Zafer Arapkirli, Türkiye’de ne varsa KKTC’de olacak diyenler buralarda da kolları sıvadı. 2018 yılında “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız’ın sözlerine gazetenizde tepki gösterdiğiniz gerekçesiyle size dava açıp yargılanmanıza neden olanlar din kisvesi altında akıllara durgunluk veren şeyleri yapabileceklerini sanıyor. Sn. Arapkirli, Kredisi bitmiş insanlığın limitini yükseltmeye gerek yok. Bazılarına gösterilen ilgi bazen krikodur. Kiminin gönlünü, kiminin bir yerlerini kaldırır. Siz insan elbisesi giyen bir yeri kalkmış insanları boş geçin. insanlığınız ile insanların gönlünü kaldırmaya devam edin.

**

Sn. Hüseyin Özbarışçı, yaşananlar sonrasında, içimizde kopardığımız kıyameti ateş olduğunu sananlara, yaşatamadığımız cehennem nedeniyle, eğitimin ilk dönemde sınıfta kaldığını belirttiniz. Hademelerin kördüğüme dönen sorunlarına, İskender’in kılıcını vurmasının engellendiğini, çöken tavanlar, cinsel istismarlar nedeniyle ilk dönemde geçer not alamayan eğitim sanırım yıl sonunda bütünlemeye bile kalamayacak. Sn. Özbarışçı, at sahibine göre kişner. Ve atın üstündeki süvari yılgın, yorgun ve mutsuz ise atın dört nala gitmesi beklenemez. Gatriyaba, Tespihler ve Takunylar ucuzlayalı, çember sakallı delikanlılar çoğaldı diyor.

**

Sn. Tolga Atakan, Atakom LTD’ direktörü olarak, Kıyısında zaman geçirdikleri denizlerde boğulanlar, kıyıdan uzaklaşmaktan korkuyorlar. 3 kulaç ötesine bile gidemezler diyenler okyanusta ‘Pupa Yelken gittiğinize tanık oldular. 2022 yılında Pladis Global genelinde dünya genelinde yapılan satışların ülke nüfuslarına göre ortaya çıkan istatistik raporlarına göre KKTC ilk sırada yer aldınız ve ülkenin gururu oldunuz. “Bu ödül çok çalışmanın, emeğin, alın terinin ve özverinin bir eseridir” derken, ‘Tembel Hasan’lar ile makinesi mangos edip makine stop, no pata pat sir diyen hükümetlerimizi de mahcup ettiniz. Sevgili Tolga, Kalite kolay kazanılmaz. Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır. Kalitenizle imtihan geçtiniz. Diplomayı da yıldızlı olarak aldınız.ı



Fıkra

Ben anneciğim!...

Nuri okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü.

Annesi çıkıştı: "Aşk olsun yine mi dövüştün okulda?

"Şey büyük bir çocuğun küçüğü dövmesine

engel olmaya çalıştım da anneciğim."

"Aferin bak bu cesaret işi. Kimdi o küçük?"

Nuri gayet sakin;

" Ben! "