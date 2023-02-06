Taner Ulutaş'tan Sahibine mesajlar- 6 Şubat 2023

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, KKTC’den, Kıbrıs Türk Devletine geçerken, Başkanlık sistemi de konuşulmaya başlandı. Senin politik görüşüne birçok insan eleştiri yaparken, insanlığına, yardımseverliğine tek bir eleştiri bile yapan yok. Vazo ile saksı farklıdır ama KKTC ile Kıbrıs Türk Devleti aynidir. KKTC’nin Suyumu çıktı? Çıkmadıysa, neden KKTC’nin yerine Kıbrıs Türk Devletini kuruyoruz. Hani, KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacaktık? Tamam da KKTC’yi tanımayanlar KTD’yi mi tanıyacak? Güvenlik Konseyinin KKTC’yi tanımayın diyen 541 ve 550 sayılı kararları Kıbrıs Türk Devletine uygulanmayacakmı? For ever yani sonsuza kadar yaşatılacak dediğimiz KKTC’yi kim ve niçin arkasından bıçakladı. Bu Brütüs kimdir? Açıklama neden Cumhurbaşkanı olarak sizin değilde Fuat Oktay tarafından yapıldı? Vallahi bu durum çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem gibi sırıtıyor.

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Sn. Fuat oktay bizim hükümetimizden duymayı beklediğimiz sözleri sizin ağzınızdan duyduk. KKTC OUT Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İN dediniz. Tamam da Ayşaba rahat durmuyor. Ad değişirken idari-fiziksel değişim de olacakmı diye soruyor? Mesela KKTC Merkez Bankasının başına Kıbrılı Türk idareci atayacakmısınız? Keza Sivil Savunmanın ve GKK başına androş koyduğunuz için yukarı çıkamayan Kıbrıslı Türk komutanlarda gelebilecekmi? Muhtar seçimlerine müdahaleniz kalkacak mı? Tanırım dediğiniz KKTC’yi gerçek anlamda tanıdığınızı göstertmek için tanınma kararını TBMM’den geçirecekmisiniz? Sn. Oktay, saydam Cam gibi insanlardık, vurdular, kırdılar keskinleştik. Kusura bakmayın ön yargılarımı bir kenara koyamam. Onları bir araya getirmek için bu kadar yıldır yediğim kazıkları bilseniz alnımdan öperdiniz.

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Sn. Erhan Arıklı, Mağusa’ya YDP’nin klasik cumartesi kahvaltısına, Amerikan asfaltı yollarımızda giderken, sanırım arabanın luggolara düşmekten anası ağladı. Ön düzen, ince sazdan nihavent makamında eserler sunarken, bu yollara Polisler çıkartıp seyrüsefer ruhsatı ödemeyenlere ceza kestirmeye ‘Utanırdım’ dedi. Federasyonu ima ederek ruhuna beş mum yaktık seyrine baktık. Ölme eşeğim ölme arpa buğday çıkacak kurtulacaksın noktasında, belki 10 sene sonra gelecek kablo ile elektrik için geldi dediniz. Devletin adı değişecek. Başkanlık sistemi gelecek dediniz. Rusya’dan inen uçakta, Milattan önce yapımı başlayan Ercan’ın Milattan sonra biteceğini ima ettiniz. Beni izleyin dediniz. Sizi izlemeye devam ediyoruz. Lütfen açıklayacağınız Ay’a yolculuk için astronotlar arasına beni de dahil edin.

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Sn. Asım Akansoy dövizin yarattığı ekonomik sıkıntı. Zamların getirdiği mutfaktaki yangın ‘İflas" geldi diye bağırırken, iktidarı geçtim, muhalefetin de 3 maymun gibi hareket ettiğini gösteriyor. KKTC OUT, Kıbrıs Türk Devleti ‘’IN’ düşüncesi ile isim değişikliğine gidenlere karşı sadece kendinizi kandırıyorsunuz dediniz. Geçen gün gittiğim Kormacit’teki restoran sahibi Maria da ‘’Dora manamu’ Dora Griye Taner demişti. Ne azınlık ne de alt yönetim olacağız. Kimse bunu unutmasın, burada haysiyet sahibi bir halk var süslü sözlerden sonra ‘Dora Griye Asım’ desem ve bundan sonra filiyatta ne yapacaksınız diye sorsam. Sn. Akansoy, Mumların parası pastadan fazla tutmaya başladığı zaman yaşlandığınızı, süslü laflar icraatın yerini aldığı zamanda inandırıcılığınızı kaybettiğiniz anlaşılır. Aman dikkat.

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Sn. Nupelda Karabuğday, Ada TV’de konuk ettiğin CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya, kökene dayalı sorular sorarken sert kayaya çarptın. Doğuş adamı dürer büker, ayni sana yaptığı gibi Tılt eder. Bir abin olarak kökene dayalı taraflı yayıncılığı bırak derim. Açılan ihaleleri, kimin aldığını, dine dayalı siyaseti kimin pompaladığını araştır. Türkiye buraya sürekli yardım yapıyor derken, KKTC Merkez bankasındaki mevduat ile munzam komisyonlukların nerede nemelandığını, FIR hattından geçen ve bizim adımıza verilen milyarlarca Euro’nun nerede olduğunu sor. Türkiye baş tacımız. Ama yavru edebiyatı ile KKTC çilehanesine döndürülen Ada’da, yavruda açılan ihalelerin kimlere kaydırıldığı, kim siyasetten el çektirildi kimler başa geçirildi, din siyasetinin kimin pompaladığına da bir bak istersen. Hainle, kahraman arasındaki farkı bizler değil tarih belirler unutma.

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Sn. Mehmet Özatılgan siyaset hayatımızdaki torpil nedeniyle, babadan kızına, yada oğluna miras kaldığını zannedenler, Beşparmaklarda ayrelli ve hostes toplarken önden çekmeli arkadan itmeli torpil desteği ile pilot yapılanların devlet makamlarına atanmalarını sürdürüyor. Aksine senin gibi yaptığı dosyalar mahkemelerde emsal teşkil eden, Korsan Taksicilere, Hanya’nın girit’te Konya’nın Türkiye’de olduğunu öğreten Polis Teşkilatının yüz akı Polis amirlerine, hak ettiğini vermek için gözlerindeki fagoya rağmen göremiyorlar. Sn. Özatılgan, bazıları reklam ve filmin fragmanı gibidir. Keşke bazı siyasilerimizin elinin altında “reklam ile fragmanı geç” butonu olsa ve Butona basıp Esas filmi görseler. Mevzu derin ama bazıları yüzme bilmiyor.

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Sn. Çağlayan Cesurer, El-sen başkanı olarak Gönül yorgun düştüğünde yürek dilsiz kalır diyenlerin aksine, ekmek teknenize göz koyanlar için gözümüzde büyüttüklerimiz, meğer kıçımız ile güldüklerimiz ile eşdeğermiş düşüncesi ile ağzınızı açtınız. Her yıl üzerine konan dondurma ile ekmek kadayıfını mideye indirenler ekmek teknenize, bu para ile alınabilecek 26 adet dizel makinenin üzerine çizgi çekerken, bakanlarımızdan Erhan Arıklı ile Hasan Taçoy‘un, Anamızın gözdelerinden AKSA‘yı savunmak için açıklamalar yaptığını söylediniz. Çağlayan başkan, Karanlıklara sitem edeceğimize hepimiz bir mum yaksak karanlıklar aydınlığa dönerdi. Kıb-Tek kalemiz için mücadele şart diyorum.

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Sn. Katip Demir, inan sende şeytan tüyümü var diye merak ettim. Partileri arkasına alarak seçim meydanlarına boy gösterilenlerin aksine, tek başına çıktığın yolda, senin için harç bitti, yapı paydos diyenlerin aksine yapının alasına mühür bastın. Yeniboğaziçi belediyesini yeniden dizayn etmek için kollları sıvadın. Senin gayretini ve heyecanını gören Elçi, seni ziyaret ederek destek beyan etti. Yetmedi AKP Gazimağusa kadın kolları teşkilatı seçimi kazandığın için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kısaca destek büyüyerek sürüyor. Sn. Demir, eskiden isminin altı çizilenlerin seçimde isimlerinin üzerini çözdin. kitap gibi kadınları, imlası bozuk erkeklerin okuyamayacağını ispat ettin. Sıra boğazı geçmekte.

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Sn. Hasan Küdenler, ‘Yavru vatan ‘ dedikleri Adamızda spor ambargosunu kırmamıza yardım edecek olanlar, Namık Kemal Lisesi voleybol takımıyla Gaziantep’te yapılacak final maçlarına gitmenize izin vermeyerek sizi havalanından geri gönderdi. Pazarda çocuğunu kaybedince feryat figan ağlayan, bulunca da öldüresiye döven anne Türk annesiyse, ‘Yavru vatan’da yaşayanlar kardeşlerimizdir derken, ülkemde cirit atarken, yavrum dediklerini ülkelerine sokmayan Anamızın siyasetçileridir. Eskiden Anamız bak ‘Öcü ‘ geliyor. Densizlik yaparsan seni ona vereceyim derdi. Şimdi ise sus ‘Yavrunun’ söz Ana’nındır diyor. Ama sizi kurtardık derlerken mutluyduk. Ancak Boğazımda bıraktıkları mutluluğu sırtımıza vura vura çıkarıyorlar. Ah be mutluluk sen çok pahalıymışsın.

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Sn. Sem Seydan, KKTC OUT, Kıbrıs Türk Devleti IN diyen goygoycu takımına karşı taşı gediğine koydun. Alakaya maydanoz laflar eden ‘Koltuk severler derneği’ mensuplarına da , kimse benim adıma asla ama asla konuşamaz diyerek fırçayı çektin. Bazı insanlarımızın kendi kayığını kendi çekmezse bir yerlere gidemeyeceğini hala anlamadığı için bizim tek vatanımız Kıbrıs'dır ve başka vatanımızda yok dedin. Sn. Seydan, bizim Ayşaba, Bahar temizliği başlasın artık. Emir erlerine, çıkarcı siyasetçilere, değerinizi bilmeyen koltuk severler derneği mensubu insanlara yol vermek zamanıdır dedi.