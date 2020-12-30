Taner Ulutaş'tan...Sahibine yılbaşı hediyeleri

Ersin Tatar, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Fuat Oktay, KKTC’den bol misafir

Ersan Saner, Dik durabilmesi için bele çelik korse

Mustafa Akıncı, Fahri başkanlık yapacağı bir parti

Mehmetali Talat, karşılıklı konuşması için bir leylek

Mevlut Çavuşoğlu TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı

Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür

Ali Pilli, kendini dinleyecek boş bakan yerine, bir başbakan

Tufan Erhürman, kız veya oğlan bir evlat

Zorlu Töre ağlama değmez bu hayat CD’si

Ali Murat Başçeri TC Dışişleri Bakanlığı

Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcılığı

Erdoğan Sorakın, Birilerinin kafasına vurması için odun

Olgun Amcaoğlu, okulu olmayan maarif

Tolga Atakan, HP Başkan yardımcılığı

Narin Şefik, YİM için yargıç

Tacan Reynar birilerine öğretmesi için hukuk öğretmenliği

Zeki Çeler, kedi ve köpekleri için mama

Hayreddin Yücel KKTC-TC Genel koordinatörlüğü

Kudret Özersay, yeniden HP başkanlığı

Hasan Taçoy, çabalara rağmen dönmeyen tekerlekler için grasso

Yenal Senin, HP Milletvekilliği

Hüseyin Özgürgün, Beraat edeceği Mahkeme

Resmiye Canaltay Meclis Başkanlığı

Serdar Denktaş, Mutlu emeklilik

Kemal Dürüst, erken seçimde vekillik

Sunat Atun, Brütüsler korunması için zırh

Faiz Sucuoğlu, su sızdırmayacak giyisi

Tahsin Ertuğruloğlu, Güney’e yapılacak sefer için Mitiralyoz

Kutlu Evren, dağıtacağı bol vatandaşlık

Ünal Üstel, Dostlarından korunması için kalkan

Nazım Çavuşoğlu bol gübre ve arpa tohumu

Fikri Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı

Erhan Arıklı hortum çetelerini temizleme ilacı

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreterliği

Özdil Nami, Özel görüşmeci

Bertan Zaroğlu BRT’de progragram

Osman Yıldızev Piyangolar özel ödülü

Niyazi Kızılyürek AB’ Başkanlığı

Özdemir Berova Mecliste kullanması için boks eldiveni

Cemal Özyiğit daha çok Milletvekili

İsmail Arter, Tatar’ın hakkından geleceği masa tenisi

Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi

İbrahim Benter İyilik kuruluşlarından teşekkür plaketi

Ahmet Soyalan 100 yeni polis

Gürkan Kara, İçişleri Müsteşarlığı

Alihan Pehlivan, kullanım süreleri bitenler için çöp tenekesi

Çelebi Ilık, DP Milletvekilliği

Dr. Koral Çağman, kolay dönebilmesi için döndürek

Tözün Tunalı, Parti parti gezmemesi için ayağına pranga

Pervin Gürler, halen yapmakta olduğu İyilikler için teşekkür plaketi

Emine Dizdarlı Adalet Bakanlığı

Mehmet Harmancı, Özel başarı plaketi

Mehmet Hulusioğlu, çevreyi koruma özel plaketi

Ahmet Benli, Belediyeler Birliği hizmet teşekkür plaketi

Ahmet Latif, bir devre daha belediye başkanlığı

Mahmut Özçınar, yeni hükümette Bakanlık

Ali Vezirler, yollar için daha çok çiçek

Nidai Güngördü, Girne hizmet plaketi

Aziz Kaya, kısıtlı imkanlara rağmen başarı plaketi

Lale Bicim, Demir Lady plaketi

Serdinç Maypa, fakir çocuklara dağıtması için bol giyisi

Ahmet Serdaroğlu Bileşik Sendikalar Başkanlığı

Kaan Mındıkoğlu, sendikası için bol üye

Güven Bengihan, Cesur Yürek sertifikası

Olgun Ayalı büyük boy viski

Ali Özmen Safa, hoşuna gidecek İmar Planı

Ahmet Sennaroğlu, Kayı boyu bayrağı

Cemil Sarıçizmeli, Sarı yerine yeşil çizme

Halil Falyalı tutması için denizde bol balık

Osman Işısal, Yeni dönemde belediye başkanlığı

Mustafa Aktuğ, Lapta’da hayalindeki liman

Fuat Namsoy, UBP Genel Sekreterliği

Ozan Ceyhun Bir zamanlar kartaldım şimdi serçeyim CD’si

Hüseyin Ekmekci Web TV rayting plaketi

Yılmaz Hacıoğulları Baş Müfettişlik

İsmail Manicioğlu polis emekliler derneği başkanlığı

Ömer Tazeoğlu, sağlıklı ve mutlu emeklilik günleri

Bülent Dizdarlı Sağlık Bakanlığı

Ahmet Beşerler Polis 2’nci yardımcılığı

Fatma Kişmir basın başarı ödülü

Ayşe Öztabay, TDP Girne Bölgesi Milletvekilliği

Ayniye Dalınç Çayırova Muhtarlığı

Mehmet Özkardaş, Kamu Sen başkanlığı

Ahmet Kaşif, yıkılmadım ayaktayım şarkısı

Ahmet Benli, Hizmet özel ödül plaketi

Nidai Güngördü, Belediyecilik özel ödülü

Suphi Coşkun, hükümetten para desteği

Dursun Oğuz, Maliye için para

Aytaç Çaluda, bekledim de vermediler CD’si

Sıla Usar, kontrol için Gölge sağlık bakanlığı

Jale Refik Rogers Aşı ihalesi

Koral Çağman gökkuşağını yansıtan rengarenk döndürek

Hasan Büyükoğlu Ağa’nın Maraba’ya nasıl bitap edilir kitabı

Doğuş Derya Cesur yürek sertifikası

Erkut Şahali, Dedekorkut hikayelerini anlatan kitap

Asım Akansoy, Meclis Başkan Yardımcılığı

Fikri Toros, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan,uykudan uyandıran dürtü aleti

Biray Hamzaoğlu, Kırbaç

Hüseyin Angolemli Hizmet belgeseli

Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerine hediye etmesi için hıyar

Ayşegül Baybars, koltuğu bulması için Diyojen feneri

Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı

Hasan Topal ezber bozma kitabı

Asım Vehbi Eğitim başarı plaketi

Süleyman Ergüçlü eziyetin tavan yapacağı bir sofra

Ümit Bahşi WEB TV program özel ödülü

Ahmet Yönlüer dağıtması için bol dua kitabı

Lika Şemmedi Romanya’ya gönderilmek için bol kedi ve köpek

Suphi Çoşkun Karpaz’ı unutanlara tükürmek için bol tükrük

Sibel Siber, 2022’de Meclis Başkanlığı

Hasan Sadıkoğlu, sahiller için içine b... karıştırılmış beton

Suat Günsel keyif süreceği mutlu emeklilik

İrfan Günsel, Günsel arabası ile ilgili başarı plaketi

Önder Sennaroğlu, vaktini geçirip bakacağı inek ve koyun

Levent Özadam, bol özel haber

Çelen Oben BRT Spor Müdürlüğü

Savaş Tilki Hakem eğitmenliği başarı plaketi

Hasan Sertoğlu, liglerin başlaması için dua kitabı

Eyyüp Zafer Gökbilen, Anatartika’da yapılacak müsabakalarda şampiyonluk

Hasan Ecer, kucağına alıp seveceği torun

Ergün Yahat Mağusa Hastanesi koordinatörlüğü

Ahmet-Necati Özsoy, internet gazeteleri için bol reklam

Ayşegül Özmen Garabli, sağlık

Muhtar Ömer Meraklı, muhtarlar birliği başkanlığı

Hatice Özler Şahin UBP Milletvekili adaylığı

Okyay Sadıkoğlu, katılacağı bol Musiad fuarı

Kadri Fellahoğlu, adam gibi adam plaketi

Yılmaz Öztürk sosyal medya ödülü

Ziya Emir, Emir gruba 15 şirket daha

Olgun Üstün Nostalji spor programı

Serhat Akpınar Üniversite hastanesi

Kemal Gözay, Taksicileri düzene sokması için kırbaç

Tuncer Tayançlı Hakem eğitmenliği

Hasan Yılmaz Işık 3 hilalli bayrak

Ali Kaşan cesur kalem belgesi

Orhun Karagözlü, bol mezeli rakı sofrası

Sıdıka Elbasan Adana’da eşyalı bir apartman dairesi

İldeniz Elbasan, DP’den İskele Milletvekilliği

Yünsal İlhan Adliye Kurulu üyeliği

Ercan Hoşkara Eğitim bakanlığı

Ulaş Gökçe Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Mustafa Baturalp, bütçe komisyonu danışmanlığı

Nevin Baturalp sağlıklı mutlu bir yıl

Nazif Elyeli sinirlerini yatıştırıcı ilaç

Nazife Bozkurt Okul Müdürlüğü

Özcan Öztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde amirlik

Erdinç Sezerel, dostları ile birlikte ançüezli, bol mezeli masa

Ahmet Sönmez deniz kenarında villa

Fırat Uzun LTB’de şübe amirliği

Yusuf Yüksel Şentuğ çevre özel ödülü

Kasım Uluçaylı Karavan alanları sorumluluğu

Katip Demir Milletvekillik

Yüksel Adalıer Gardiyanlar Birliği Başkanlığı

Dr. Nesil Bayraktar,Devlet Hastanesinde bölüm başkanlığı

Ahmet Gürtuğ medya patronluğu

Cenk Özdağ, batırması için çuvaldız

Nermin Nalbant yeni yılda günaydın dın dın diyeceği arkadaş

Hüseyin Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarlığı

Erdal Eryener sağlığı için böbrek

Erhan Tünay, dünyalar güzeli bir torun

Fazilet Özdenefe, hediye etmesi için Lafaonten’den Masallar kitabı

Yasemin Öztürk, karizmayı yerden kaldırması için grikko

Kubilay Özkıraç, Aksa’sız günler

İzzet Türkmen, sağlık

Erkut Yılmabaşar, İskele Sahilini koruma plaketi

Merter Refkoğlu, Şehir ve çevreden sorumlu müsteşarlık

Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği

Tolga Kınacı gazetelerde aranıyor ilanı

Turgay Hilmi, Sanat ve Kültür ataşeliği

Abdullah Azizoğlu, tutması için bol balık ve olta

Hüseyin Cumaoğlu, Çayırova’ya asfalt yollar

Cenk Seren, şampiyon yapacağı bir takım

Hakkı Celal Önen, devlet hukuk danışmanlığı

Salih Hafız, eşi ile bol mezeli akşam yemeği

Kemal Dana, Başbakanlık Genel Koordinatörlüğü

Ali Kişmir, Davaları için bir Avukat

Ayşemden Akın, ekmesi için domates lasanı ile maydanoz tohumu

İzlem Gürçağ Alptuğra birilerine sürmesi için avroşillo

Aslan Bıçaklı, ses kısıklığını giderici ilaç

Mustafa Serçelik, doğru söz plaketi

Ömer Köse sarı taştan yeni bina

Orkun Bozkurt, Engelliler Federasyonu başkanlığı

Orhun Karagözlü mezesi bol rakılı bir masa

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Güven Arıklı, Milletvekillik

Sibel Tatar, Göğsüne takması için frist lady amplemi

Pınar Devişağa, bol reyting

Çiğdem Aydın, Reyting canavarı belgesi

Polat Alper, Web TV dışında uydu kanalı

Cenk Mutluyakalı, BRT’de yeni bir program

Mehmet Eş, bol reklam

Mehmet Çakıcı, uyuşturucu tedavi plaketi

Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği

Kerem Can, Araştırmacı plaketi

Tonguç Kotak, Spor Dairesi Müdürlüğü

Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçelik ünvanı

Alkan Değirmencioğlu Lefkoşa Kaymakamlığı

Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı

Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut

Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı

Hava Elkovan HP Milletvekilliği

Ferdi Sabit Soyer, sorunları anlatacağı TV programları

Metin Gültekin, hükümette üst düzey görev

Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi

Savaş Bozat LTB’de bölüm müdürlüğü

Muhammed Aygün Belediye seçimlerinde Esentepe Belediye Başkanlığı

Mustafa Naimoğulları Tarım Bakanlığı

Ahmet Noyanlar, Yeni projeler ve satışlar

Saffet Barutçu, Kalkınma Bankasında dağıtması için para

Emrah Yeşilırmak, Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı

Fehmi Oktay hava tahminleri için ölçüm cihazı

Ali Alioğlu, Narenciyecilerin toplanması için işçi

Bulut Akacan, Bulut olup yağmaması için bulutsuz günler

Ayşe Dilek Orhan, pandemiden kurtulmak için dua kitabı

Metin Bilmem, yeni hapishane

Tigin Kişmir olası yeni hükümette görev

Devrim Barçın bütçe danışma başkanlığı

Asım İdris Eğitim Bakanlığı

Enver Öztürk erken seçimde YDP milletvekilliği

Gönül Şekerci burçlar kraliçeliği ünvanı

Selma Eylem, Breaw hart plaketi

Djengiz Lionstone Federal Kıbrıs’ta sözcü

Ünver Bedevi, Baro Başkanlığı

Şevket Derindağ Lefkoşa Polis Müdürlüğü

Arif Alasya, ançüez, yoğurt salata ve peynir olan rakılı bir sofra

Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığında basın danışmanlığı

Kazım Ant İnsanlık onur plaketi

Kenan Akın, YDP Milletvekilliği

Mehmet Salih gönlüne göre yaşanacak bir ülke

İbrahim Bulutbeyaz Adana’da ev

Sümer Şehitoğlu 3 hilalli bayrak

Kemal Kafidir dağda yeni yürüyüş yolları

Armağan Karal Desem Birleşik Kıbrıs

Hasan Hüseyin Özgökçe Uzman doktor belgesi

Zeki Erkut, 3’ncü bir kitap

Akay Aşina, K.Kaymaklı’ya şampiyonluk

Tügen Burağan keşif edeceği yeni bar ve restoranlar

Ertan Birinci Akdenizde bir inci KKTC’de birinci plaketi

Şener İzmen altın bir kalem

Plümer Osman Altın sayfa ödülü

Aytug Turkkan Ses’inin daha güçlü çıkması için 7 desimetre güç

Şengül Duru Korahan Dostları ile mükellef bir sofra

Eralp Şerifoğlu KKTC Milli Takım antrenörlüğü

İbrahim Özsoy bol nostalji fotoğrafları

Metin Marasali Özgür ve korkusuz ses belgesi

Ibrahim Gursel Köfünye’de bir ev

Zeki Elyeli ülkesinin durumu için ağlarken mendil

Adil Elyeli Gümrük amirliği

Nazan Gözdağ programı için bol reytin

Ulus Irgad Baflılar derneği başkanlığı

Hüseyin Çakır TAK Müdürlüğü

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Günün Fıkrası

Arka koltuk New York’a gidiyor

Newyork seferini yapmak için uçaga binen güzel sarışın, firstclas koltuğa oturur.

Bilet kontrolünde hostes yerinin arkada ekonomik sınıfta olduğunu söyler.

Sarışın buna itiraz eder ve: ” ben güzelim sarışınım istediğim yere otururum” der.

Hostes başa çıkamayınca kaptana haber verir,

kaptan gelir ve sarışının kulağına bişeyler fısıldar.

Bunun üzerine sarışın kalkar ve arkada bir yere oturur.

Hostes hayretle kaptana sorar: “Efendim ne söylediniz kulağına??”

Kaptan:” uçağın sadece arka tarafının newyorka gittiğini söyledim” der.

***

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