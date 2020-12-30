Taner Ulutaş'tan...Sahibine yılbaşı hediyeleri

Ersin Tatar, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Fuat Oktay, KKTC’den bol misafir
Ersan Saner, Dik durabilmesi için bele çelik korse
Mustafa Akıncı, Fahri başkanlık yapacağı bir parti
Mehmetali Talat, karşılıklı konuşması için bir leylek
Mevlut Çavuşoğlu TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı
Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür
Ali Pilli, kendini dinleyecek boş bakan yerine, bir başbakan
Tufan Erhürman, kız veya oğlan bir evlat
Zorlu Töre ağlama değmez bu hayat CD’si
Ali Murat Başçeri TC Dışişleri Bakanlığı
Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcılığı
Erdoğan Sorakın, Birilerinin kafasına vurması için odun
Olgun Amcaoğlu, okulu olmayan maarif
Tolga Atakan, HP Başkan yardımcılığı
Narin Şefik, YİM için yargıç
Tacan Reynar birilerine öğretmesi için hukuk öğretmenliği
Zeki Çeler, kedi ve köpekleri için mama
Hayreddin Yücel KKTC-TC Genel koordinatörlüğü
Kudret Özersay, yeniden HP başkanlığı
Hasan Taçoy, çabalara rağmen dönmeyen tekerlekler için grasso
Yenal Senin, HP Milletvekilliği
Hüseyin Özgürgün, Beraat edeceği Mahkeme
Resmiye Canaltay Meclis Başkanlığı
Serdar Denktaş, Mutlu emeklilik
Kemal Dürüst, erken seçimde vekillik
Sunat Atun, Brütüsler korunması için zırh
Faiz Sucuoğlu, su sızdırmayacak giyisi
Tahsin Ertuğruloğlu, Güney’e yapılacak sefer için Mitiralyoz
Kutlu Evren, dağıtacağı bol vatandaşlık
Ünal Üstel, Dostlarından korunması için kalkan
Nazım Çavuşoğlu bol gübre ve arpa tohumu
Fikri Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı
Erhan Arıklı hortum çetelerini temizleme ilacı
Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreterliği
Özdil Nami, Özel görüşmeci
Bertan Zaroğlu BRT’de progragram
Osman Yıldızev Piyangolar özel ödülü
Niyazi Kızılyürek AB’ Başkanlığı
Özdemir Berova Mecliste kullanması için boks eldiveni
Cemal Özyiğit daha çok Milletvekili
İsmail Arter, Tatar’ın hakkından geleceği masa tenisi
Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi
İbrahim Benter İyilik kuruluşlarından teşekkür plaketi
Ahmet Soyalan 100 yeni polis
Gürkan Kara, İçişleri Müsteşarlığı
Alihan Pehlivan, kullanım süreleri bitenler için çöp tenekesi
Çelebi Ilık, DP Milletvekilliği
Dr. Koral Çağman, kolay dönebilmesi için döndürek
Tözün Tunalı, Parti parti gezmemesi için ayağına pranga
Pervin Gürler, halen yapmakta olduğu İyilikler için teşekkür plaketi
Emine Dizdarlı Adalet Bakanlığı
Mehmet Harmancı, Özel başarı plaketi
Mehmet Hulusioğlu, çevreyi koruma özel plaketi
Ahmet Benli, Belediyeler Birliği hizmet teşekkür plaketi
Ahmet Latif, bir devre daha belediye başkanlığı
Mahmut Özçınar, yeni hükümette Bakanlık
Ali Vezirler, yollar için daha çok çiçek
Nidai Güngördü, Girne hizmet plaketi
Aziz Kaya, kısıtlı imkanlara rağmen başarı plaketi
Lale Bicim, Demir Lady plaketi
Serdinç Maypa, fakir çocuklara dağıtması için bol giyisi
Ahmet Serdaroğlu Bileşik Sendikalar Başkanlığı
Kaan Mındıkoğlu, sendikası için bol üye
Güven Bengihan, Cesur Yürek sertifikası
Olgun Ayalı büyük boy viski
Ali Özmen Safa, hoşuna gidecek İmar Planı
Ahmet Sennaroğlu, Kayı boyu bayrağı
Cemil Sarıçizmeli, Sarı yerine yeşil çizme
Halil Falyalı tutması için denizde bol balık
Osman Işısal, Yeni dönemde belediye başkanlığı
Mustafa Aktuğ, Lapta’da hayalindeki liman
Fuat Namsoy, UBP Genel Sekreterliği
Ozan Ceyhun Bir zamanlar kartaldım şimdi serçeyim CD’si
Hüseyin Ekmekci Web TV rayting plaketi
Yılmaz Hacıoğulları Baş Müfettişlik
İsmail Manicioğlu polis emekliler derneği başkanlığı
Ömer Tazeoğlu, sağlıklı ve mutlu emeklilik günleri
Bülent Dizdarlı Sağlık Bakanlığı
Ahmet Beşerler Polis 2’nci yardımcılığı
Fatma Kişmir basın başarı ödülü
Ayşe Öztabay, TDP Girne Bölgesi Milletvekilliği
Ayniye Dalınç Çayırova Muhtarlığı
Mehmet Özkardaş, Kamu Sen başkanlığı
Ahmet Kaşif, yıkılmadım ayaktayım şarkısı
Ahmet Benli, Hizmet özel ödül plaketi
Nidai Güngördü, Belediyecilik özel ödülü
Suphi Coşkun, hükümetten para desteği
Dursun Oğuz, Maliye için para
Aytaç Çaluda, bekledim de vermediler CD’si
Sıla Usar, kontrol için Gölge sağlık bakanlığı
Jale Refik Rogers Aşı ihalesi
Koral Çağman gökkuşağını yansıtan rengarenk döndürek
Hasan Büyükoğlu Ağa’nın Maraba’ya nasıl bitap edilir kitabı
Doğuş Derya Cesur yürek sertifikası
Erkut Şahali, Dedekorkut hikayelerini anlatan kitap
Asım Akansoy, Meclis Başkan Yardımcılığı
Fikri Toros, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan,uykudan uyandıran dürtü aleti
Biray Hamzaoğlu, Kırbaç
Hüseyin Angolemli Hizmet belgeseli
Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerine hediye etmesi için hıyar
Ayşegül Baybars, koltuğu bulması için Diyojen feneri
Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı
Hasan Topal ezber bozma kitabı
Asım Vehbi Eğitim başarı plaketi
Süleyman Ergüçlü eziyetin tavan yapacağı bir sofra
Ümit Bahşi WEB TV program özel ödülü
Ahmet Yönlüer dağıtması için bol dua kitabı
Lika Şemmedi Romanya’ya gönderilmek için bol kedi ve köpek
Suphi Çoşkun Karpaz’ı unutanlara tükürmek için bol tükrük
Sibel Siber, 2022’de Meclis Başkanlığı
Hasan Sadıkoğlu, sahiller için içine b... karıştırılmış beton
Suat Günsel keyif süreceği mutlu emeklilik
İrfan Günsel, Günsel arabası ile ilgili başarı plaketi
Önder Sennaroğlu, vaktini geçirip bakacağı inek ve koyun
Levent Özadam, bol özel haber
Çelen Oben BRT Spor Müdürlüğü
Savaş Tilki Hakem eğitmenliği başarı plaketi
Hasan Sertoğlu, liglerin başlaması için dua kitabı
Eyyüp Zafer Gökbilen, Anatartika’da yapılacak müsabakalarda şampiyonluk
Hasan Ecer, kucağına alıp seveceği torun
Ergün Yahat Mağusa Hastanesi koordinatörlüğü
Ahmet-Necati Özsoy, internet gazeteleri için bol reklam
Ayşegül Özmen Garabli, sağlık
Muhtar Ömer Meraklı, muhtarlar birliği başkanlığı
Hatice Özler Şahin UBP Milletvekili adaylığı
Okyay Sadıkoğlu, katılacağı bol Musiad fuarı
Kadri Fellahoğlu, adam gibi adam plaketi
Yılmaz Öztürk sosyal medya ödülü
Ziya Emir, Emir gruba 15 şirket daha
Olgun Üstün Nostalji spor programı
Serhat Akpınar Üniversite hastanesi
Kemal Gözay, Taksicileri düzene sokması için kırbaç
Tuncer Tayançlı Hakem eğitmenliği
Hasan Yılmaz Işık 3 hilalli bayrak
Ali Kaşan cesur kalem belgesi
Orhun Karagözlü, bol mezeli rakı sofrası
Sıdıka Elbasan Adana’da eşyalı bir apartman dairesi
İldeniz Elbasan, DP’den İskele Milletvekilliği
Yünsal İlhan Adliye Kurulu üyeliği
Ercan Hoşkara Eğitim bakanlığı
Ulaş Gökçe Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mustafa Baturalp, bütçe komisyonu danışmanlığı
Nevin Baturalp sağlıklı mutlu bir yıl
Nazif Elyeli sinirlerini yatıştırıcı ilaç
Nazife Bozkurt Okul Müdürlüğü
Özcan Öztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde amirlik
Erdinç Sezerel, dostları ile birlikte ançüezli, bol mezeli masa
Ahmet Sönmez deniz kenarında villa
Fırat Uzun LTB’de şübe amirliği
Yusuf Yüksel Şentuğ çevre özel ödülü
Kasım Uluçaylı Karavan alanları sorumluluğu
Katip Demir Milletvekillik
Yüksel Adalıer Gardiyanlar Birliği Başkanlığı
Dr. Nesil Bayraktar,Devlet Hastanesinde bölüm başkanlığı
Ahmet Gürtuğ medya patronluğu
Cenk Özdağ, batırması için çuvaldız
Nermin Nalbant yeni yılda günaydın dın dın diyeceği arkadaş
Hüseyin Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarlığı
Erdal Eryener sağlığı için böbrek
Erhan Tünay, dünyalar güzeli bir torun
Fazilet Özdenefe, hediye etmesi için Lafaonten’den Masallar kitabı
Yasemin Öztürk, karizmayı yerden kaldırması için grikko
Kubilay Özkıraç, Aksa’sız günler
İzzet Türkmen, sağlık
Erkut Yılmabaşar, İskele Sahilini koruma plaketi
Merter Refkoğlu, Şehir ve çevreden sorumlu müsteşarlık
Sadık Gardiyanoğlu UBP Milletvekilliği
Tolga Kınacı gazetelerde aranıyor ilanı
Turgay Hilmi, Sanat ve Kültür ataşeliği
Abdullah Azizoğlu, tutması için bol balık ve olta
Hüseyin Cumaoğlu, Çayırova’ya asfalt yollar
Cenk Seren, şampiyon yapacağı bir takım
Hakkı Celal Önen, devlet hukuk danışmanlığı
Salih Hafız, eşi ile bol mezeli akşam yemeği
Kemal Dana, Başbakanlık Genel Koordinatörlüğü
Ali Kişmir, Davaları için bir Avukat
Ayşemden Akın, ekmesi için domates lasanı ile maydanoz tohumu
İzlem Gürçağ Alptuğra birilerine sürmesi için avroşillo
Aslan Bıçaklı, ses kısıklığını giderici ilaç
Mustafa Serçelik, doğru söz plaketi
Ömer Köse sarı taştan yeni bina
Orkun Bozkurt, Engelliler Federasyonu başkanlığı
Orhun Karagözlü mezesi bol rakılı bir masa
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Güven Arıklı, Milletvekillik
Sibel Tatar, Göğsüne takması için frist lady amplemi
Pınar Devişağa, bol reyting
Çiğdem Aydın, Reyting canavarı belgesi
Polat Alper, Web TV dışında uydu kanalı
Cenk Mutluyakalı, BRT’de yeni bir program
Mehmet Eş, bol reklam
Mehmet Çakıcı, uyuşturucu tedavi plaketi
Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği
Kerem Can, Araştırmacı plaketi
Tonguç Kotak, Spor Dairesi Müdürlüğü
Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçelik ünvanı
Alkan Değirmencioğlu Lefkoşa Kaymakamlığı
Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı
Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut
Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı
Hava Elkovan HP Milletvekilliği
Ferdi Sabit Soyer, sorunları anlatacağı TV programları
Metin Gültekin, hükümette üst düzey görev
Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi
Savaş Bozat LTB’de bölüm müdürlüğü
Muhammed Aygün Belediye seçimlerinde Esentepe Belediye Başkanlığı
Mustafa Naimoğulları Tarım Bakanlığı
Ahmet Noyanlar, Yeni projeler ve satışlar
Saffet Barutçu, Kalkınma Bankasında dağıtması için para
Emrah Yeşilırmak, Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı
Fehmi Oktay hava tahminleri için ölçüm cihazı
Ali Alioğlu, Narenciyecilerin toplanması için işçi
Bulut Akacan, Bulut olup yağmaması için bulutsuz günler
Ayşe Dilek Orhan, pandemiden kurtulmak için dua kitabı
Metin Bilmem, yeni hapishane
Tigin Kişmir olası yeni hükümette görev
Devrim Barçın bütçe danışma başkanlığı
Asım İdris Eğitim Bakanlığı
Enver Öztürk erken seçimde YDP milletvekilliği
Gönül Şekerci burçlar kraliçeliği ünvanı
Selma Eylem, Breaw hart plaketi
Djengiz Lionstone Federal Kıbrıs’ta sözcü
Ünver Bedevi, Baro Başkanlığı
Şevket Derindağ Lefkoşa Polis Müdürlüğü
Arif Alasya, ançüez, yoğurt salata ve peynir olan rakılı bir sofra
Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığında basın danışmanlığı
Kazım Ant İnsanlık onur plaketi
Kenan Akın, YDP Milletvekilliği
Mehmet Salih gönlüne göre yaşanacak bir ülke
İbrahim Bulutbeyaz Adana’da ev
Sümer Şehitoğlu 3 hilalli bayrak
Kemal Kafidir dağda yeni yürüyüş yolları
Armağan Karal Desem Birleşik Kıbrıs
Hasan Hüseyin Özgökçe Uzman doktor belgesi
Zeki Erkut, 3’ncü bir kitap
Akay Aşina, K.Kaymaklı’ya şampiyonluk
Tügen Burağan keşif edeceği yeni bar ve restoranlar
Ertan Birinci Akdenizde bir inci KKTC’de birinci plaketi
Şener İzmen altın bir kalem
Plümer Osman Altın sayfa ödülü
Aytug Turkkan Ses’inin daha güçlü çıkması için 7 desimetre güç
Şengül Duru Korahan Dostları ile mükellef bir sofra
Eralp Şerifoğlu KKTC Milli Takım antrenörlüğü
İbrahim Özsoy bol nostalji fotoğrafları
Metin Marasali Özgür ve korkusuz ses belgesi
Ibrahim Gursel Köfünye’de bir ev
Zeki Elyeli ülkesinin durumu için ağlarken mendil
Adil Elyeli Gümrük amirliği
Nazan Gözdağ programı için bol reytin
Ulus Irgad Baflılar derneği başkanlığı
Hüseyin Çakır TAK Müdürlüğü
****
Günün Fıkrası
Arka koltuk New York’a gidiyor
Newyork seferini yapmak için uçaga binen güzel sarışın, firstclas koltuğa oturur.
Bilet kontrolünde hostes yerinin arkada ekonomik sınıfta olduğunu söyler.
Sarışın buna itiraz eder ve: ” ben güzelim sarışınım istediğim yere otururum” der.
Hostes başa çıkamayınca kaptana haber verir,
kaptan gelir ve sarışının kulağına bişeyler fısıldar.
Bunun üzerine sarışın kalkar ve arkada bir yere oturur.
Hostes hayretle kaptana sorar: “Efendim ne söylediniz kulağına??”
Kaptan:” uçağın sadece arka tarafının newyorka gittiğini söyledim” der.
***
Günün Fotosu
Günün Sözü
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.