Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

KKTC olarak ismini koyduğumuz çocuğumuzun 37. Yaşını, bayraklar sallayarak kutladık.Yaşam hayatındaki çapalar olduğumuzu, hayatı komedi sananlara son espri diye yolladık

KKTC olarak ismini koyduğumuz çocuğumuzun 37. Yaşını, bayraklar sallayarak kutladık

Yaşam hayatındaki çapalar olduğumuzu, hayatı komedi sananlara son espri diye yolladık

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Ersin Tatar, piknikte 46 yıldır kapalı olan bölgeyi daha fazla kapalı tutmanın anlamı yok dedi

Mallarını, istemeleri ve talep etmeleri halinde, gerçek sahiplerine verilebileceğini söyledi

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Cumhurbaşkanının açıklamasını, boşa koydum dolmadı, doluya koydum inanın bardak taşmadı

Hani Maraş isimli dünya güzeli, anamızın ak sütü gibi Abdullah paşa dedemizden, bize kalan mirasdı

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İsmail Arter, Maraş’ı Belediye Hudutları içerisine birleştirme noktasına geliyoruz diyerek müjdeyi veriyor

Mağusa hisarları üzerinde büyüdük, Neron Roma’yı yakmış, biz yakmak yerine zirveye taşırız diyor

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Rum tarafı, Taşınmaz Mal Komisyonu’na her ne pahasına olursa olsun sakın başvurmayın dedi

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, yapmaları halinde Maraş ateşinin ellerini cısss yapacağını söyledi

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Bütçe krizinde, tomofilin lastiği ekris yaparsa babamın adı hıdır, elimizden gelen budur demeyiniz.

Sakin mizacı ile bilinen Teberrüken Uluçay’a, bütçenin gunduri guliye döndüğünü söylemeyiniz

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Ersan Saner, her ne pahasına olursa olsun hükümeti kurup, olası erken seçim için kolları sıvadı

Allah Kerim diyerek çaldığı kapılar yüzüne kapanınca, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu anladı

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Erdoğan Sorakın, hadde be gardaş senin hükümet kurmanı 50 sene bekleyemeyiz ama dedi

Ersan garibim, Sağlam ve uzun ip seçemedim, ip kısa gelince, Kerim’in kuyusuna kaldım diyemedi

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Tufan Erhürman, ülkede keşmekeş karpuz bolluğu yaşanırken, siyaset zemininin kaydığını vurguladı.

Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, Gönül Yazar tarihini, Erhürman sorgusunu yazdığı hatırlandı

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Yenal Senin, UBP ile Koalisyon görüşmemiz NOS, net olarak harç bitti, yapıya paydos diyormuş

UBP’ye kapıyı göstererek, CTP’ye göz kırparak, gönlüm senden yana mesajını yolluyormuş

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Asım Akansoy, şımarık çocuklar gibi halkın önünde sandık kurulmaz diyerek orta parmağını göstertti

Bodur tavuk gibi piliç görüntüsü veren ve boyu uzayamayan hükümette, dövüş horozu olacaklarını belirtti

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Gülşah Sanver Manavoğlu, Sistem çöktü, değişmeli derken, birden kendini cehennemde hissediyormuş

Ayşaba, Vekile, halk olarak öpüle öpüle Abbas’ın Şerifine döndüğümüzü, nedense bir türlü anlatamıyormuş

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Gülşah Sanver Manavoğlu’nun esip gürlemesi sonrasında gözler Jale Roger’i ve açıklamalarını aradı

İşaret parmağının yanı sıra Managüllü diğer parmaklarını ve uçuşturduğu saçlarını sallaması arandı

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Turist olarak geldi, kapıyı çaldı, kapıdan içeriye girdi, dövdü, vatandaşın parasını ve bilgisayarını çalıp gitti

Afrodit’in adasında yaşananlar, Kullanıcı hatası değil, zirve yapan yeteneksizliğin dеfolu idareciliğidir yetti.

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Güven Bengihan, yasanın, istihdam için partizanca amaçlar için seçim döneminde kullanıldığını ifade etti

Ve Nurlu ufuklar edebiyatı yazarlarının, filim arası reklamlardan başka bir şey, ifade etmediklerini örnekletti

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Toprak kaplar içerisinde, kuzu tandır Dövecini Long Beach Makenzi’de yemenin keyfine doyum olmaz

Kuzu tandırın yanında bonus olarak verilecek olan, 13 milyonluk araziye selam verilmeden durulmaz

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İçişleri Bakanlığı, kuzu tandırın yanında bonus olarak verilecek 13 milyonluk arazinin etik olduğunu buyurdu

Çok Laf sokuyorsun diyorlar yani Nе yapsaydım? Çukur tabaklarını sürekli dolduranlara Şiir mi okunurdu?

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Ye yememin cumhuriyetinde, toprak kap içerisinde pişirilerek döveş kuzu tandır Makenzi’de sunuldu

Hasan Sadıkoğlu, belediye başkanı olarak özel kapta birilerine sunulan döveşe bakarken uyutuldu

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Başkan Sadıkoğlu uyanınca, İskele'deki sahil peşkeş, haberlerinin siyasi amaçlı olduğunu iddia etti

Bakanlar kurulu kararı ile yol hakkı olarak beleş verilen arazinin kimin cebine fayda sağladığını söylemedi

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Merter Refikoğlu, arazinin doğal hayatı koruma alanı içerisinde olduğunu korunması gerektiğine vurgu yaptı

Merter arkadaşımız, bir zamda, bazı insanların vicdanlarına yapılması gerektiğini bir türlü anlatamadı

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Bekâra karı boşamak kolaydır, ama peşkeş çekilen arazilerin hesabının vicdanlarda verilmesi zordur

Gocakarının yapacağını yaptıktan sonra elini yıkayarak kapıya mandalı asması birilerini yoruyordur

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Arslan Bıçaklı, halk yüksek sürünme modundan alçak sürünme modundadır asgari ücret belirlenmeli dedi

Bıyık altından gülen hükümet, askeri ücretin ne olduğunu anlamadıklarını, bir bilene soracaklarını belirtti

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Halkın partisine bir haller oldu çok bilinmeyenli denkleme dönüşen istifalara bir anlam veremiyoruz

Niyazi Özekmekçi benden bu kadar kappellayı astım, size okundurduk yazındırdık bala gudela diyeruz

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Başak büyüdükçe boyun eğer diyenler, meğer çok yanılmış çünkü büyüdükçe baş eğmek yerine kururmuş

Söz ağızdan çıkana kadar onun esiri, çıkınca onun esiri olduğunu unutmanın cezası kuruyarak çekiliyormuş

Günün Fıkrası

ABD Başkanı ve öğrenciler

George Bush bir ilkokulu ziyaret eder. Çocuklara:- Sorusu olan var mı? Der. Ve küçük Bop sözü alır. Benim üç sorum olacak: 1- Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl oldu da Başkan oldunuz?

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hiçbir neden yokken neden Irak'a saldırdınız?

Aniden zil çalar ve çocuklar teneffüsse çıkarlar. Çocuklar geri döndüğünde bu sefer sözü küçük Tom alır. Benim beş sorum olacak:

1.Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl seçildiniz

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldırmak istiyorsunuz?

4- Bugün neden zil 30 dakika erken çaldı?

5- Bop nerede?

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