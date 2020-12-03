Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Sahibine Taşlamalar

İletişim çağından koltuk isterim çağına, Ferari gibi son hızla ilerliyoruz

Bakanlık ve koltuk meraklılarından ne uçsak nede saklansak kurtuluyoruz

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Bal olan yerde sinek çok olur ama bal demekle ağız tatlanmayacağı bilinmeli

Devleti Hümayunun koltuğunu dolduracak olanlara çukur tabak verilmemeli

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Ayşaba koltuk ile yatıp koltuk rüyası ile kalkanlara küfürlü hicaz düzenliyor

Vallahi bunların hallerine bakımca, bir yerim ile katıla katıla gülesim geliyor

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Tufan Erhürman Başbakan olmasın diyen HP’nin önerisine milletçe şaşırdık

Dikilitaş’ altında eller göbekte saf tutan emir erimi yapılacak diye araştırdık

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Hatçe Teyze dağarcığı dolu, bilgi küpü, Tufan’ımı neden istemiyorlar diye sordu

Siyasetin ustası, hukukun hastasıdır dediği Tufan ovlucuğunu gönülden savundu

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Cemal Hoca, 4’li koalisyon henüz kurulmadan, çatlak testiden sızıntı büyük dedi

Gülü seven dikenine katlanır diye düşünürken; Kaktüsü sevmenin bedelini ödedi

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Ersan Saner, her gece 4’lü kurulmaz diye Allah’a dua ederek çorapsız yatıyormuş

Bir Başbakanlık koltuğuna birde Mersedes’in arka koltuğuna hastayım diyormuş

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İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, canını dişine taktı üyeleri toparlamaya çalışıyor

Evinde güzel bir eş, ancak siyaset arenasında, türlü sıkıntı çeken bir çilekeş oluyor

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Yenal Senin’in bir parmağı 4’lüyü gösterirken 3 parmağı UBP’yi işaret eder dedik

Gözüne güneş girince gidip UBP’nin kapısında arabayı park edeceğini söyledik

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Yenal kardeşimizin dik duruşuna ve yaptıklarına bakınca galiba günahına girdik

Pardonlardan bir demeti ona sunarken, kabul buketini göndermesini beklerik

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Nazan Erişkin’i yanıtlayan, Edoğan Sorakın, çalışmaların sürdüğünü söyledi

Namık Kemal’i bile usandıran, dedikodulardan illallah ile yaka silktiklerini belirtti

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Özdil Nami kısır döngüden çıkmak için, erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor

Meclisi Mebusan aritmetiği sil baştan olmazsa, bu ülkede hiçbir muk olmaz diyor

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İzzet İzcan, herkes Mersine giderken, tersine giderek, Maraş verilmezmiş dedi

Ayşaba, be efendiler İzzet ovlucuğumun başına saksımı düştü bir bakın deyiverdi

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Erhan Arıklı, halk hükümetsizlikten bıktı ve usandı 4’lüye parmak kaldıracağız diyor

Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modundakilere orta parmağını gösteriyor

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Hükümet kurulunca her şey tu baştan başlayıp, müdür müsteşar mahalleye gidecek

Ayşaba, sordu Sağlık Bakanlığına, Cenk Conkbayır veya Erol Uçaner mi getirilecek

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Fazilet Özdenefe, bu kadar sorun ve dert varken, bir sarayımız eksik kaldıydı dedi

Farenin deliğinde peynir yok ama kuyruğuna kabak bağlamaya çalıştığını söyledi

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KKTC isimlendirdiğimiz Afrodit’in fettan Ada’sında koltuk sevgisi bir türlü bitmiyor

Cavit amca (Covit 19) saklandığı yerden çıktı, ülkede öpmedik insan bırakmıyor

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Dr. Özcan Hüdaverdi, dünkü covid-19 vakalarının tümü Girne’dendir ha dedi

Tayyare ile gelenlerin bir buket Covit 19’u, hürmetle bize sunduklarını belirtti

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Diyojen’in taa Sinop’tan gelerek, feneri ile aradığı hükümeti buldu mu bilmem

Tatar’ın, sakladığı mavi boncuğu Saner’e vermek için perende aldığını söylemem

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Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis ile ilgili yazımızı nedense üstüne aldı

Halkın dik duruşu nedeniyle sempati duyduğu kişiliğine bu kırgınlık hiç yakışmadı

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Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan haber için kadınlar ona bir demet özür sundu

Hayır duam olsunlar ile Allah tuttuğunu altın etsinlerden bir dua buketinde bulundu

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Taçoy, bak sucuoğlu açıklamaların ile çok canımı sıktın, başkanlık benim dedi

UBP üyelerinin desteği ile kurultayda mübarek koltuğa kuruluvereceğini söyledi

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Asım Akansoy, pazzl gibi bozulan ancak bir türlü düzelmeyen duruma sessiz kalıyor

Avcı ne kadar hile bilirse Ayı da o kadar yol bilir diyerek susma hakkını kullanıyor

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Koltuğun çukur tabağı çok derin diyenlere bakarak kahkahalar ile gülmek istiyorum

Koltuk uğruna canım, ciğerim dediklerine madik akmaya çalışınca kuduruyorum

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Alçak sürünmedeki Ekonomi ile uçuşa geçen pandemiye, koltukzedeler duyarsız

Koltuk bekleyenlerin kapısını aşındıran yağlama ustaları ise bir o da kadar hayasız

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Geçim sıkıntısından, bunlar oyu rüyalarında görür diyenlerin cümlesi bip ile bitiyordu

Seçim bitince sülale ve yedi ceddini ile başlayan bipler yerini yağlamaya bırakıyordu

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KKTC For Ever dedik, çıktık Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan Adasında yola

Çukur tabaklarını doldurmaktan usanmayan Zübükler yarattık, dürüst siyasetçi sokağında

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Düğünde, sünnette geldim diyerek endam kıranlar hükümet kurmaktan bile aciz kaldı

Söz verip, attıkları yedi takla sonrasında sözü hatırlamama şampiyonluğundan utanmadı

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Halk olarak İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara hadde Mahalleye diyemedik

Bizleri kandırdınız, kuluçkaya oturan tavuk gibi bir muk yapmadıklarını söyleyemedik

Günün Fotoğrafları:

Günün Fıkrası:

Sınırı geçtik mi?

Trafik Polisi, Temel’in kullandığı arabayı durdurur ve sizi tebrik ederim beyefendi, bugünkü kontrollerimizde, emniyet kemeri takan tek sürücü sizsiniz. Bu yüzden size 300 milyon lira ödül vereceğiz. Ne yapmayı düşünürsünüz der.

Temel hemen cidup bir ehliyet alacağum demiş. Trafik Polşi Ne senin ehliyetin yokmu demeye kalmadan yan koltukta oturan Fadime söze girerek, siz ona bakmayın Memur bey içince hep böyle sapitiyi.

Polis iyice sinirlenmeye başlayınca, Arkadan Dursun, Ula ben size demedim mi çalinti araba ile yola çıkmayalim.

Başımıza bir iş geliy diye. Trafik Polisi iyice zıvanadan çıkarken, bagajdan atlayan İdris, Sınırı geçtik mi daa... demezmi?