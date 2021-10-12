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Tanıklara müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanan avukat Serhan Çınar teminata bağlandı

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Hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Turgut Katırcı’nın avukatı sıfatıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giden ancak orada tanıklara müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanan avukat Serhan Çınar, teminata bağlandı.
Tanıklara müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanan avukat Serhan Çınar teminata bağlandı

Hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Turgut Katırcı’nın avukatı sıfatıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giden ancak orada tanıklara müdahale ettiği gerekçesi ile polisle tartışıp mukavemet gösterdiği öne sürülen Avukat Serhan Çınar’a 11 Ekim 2021 tarihinde “Tanıklara müdahale”, “Adaletin tecellisini engelleme” ve “polis mukavemet” suçlarından dava okunurken, dün de Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye çıkan Çınar, aleyhine getirilen suçlamalarla ilgili davanın en erken zamanda mahkemeye getirilmesi halinde belirlenecek teminat şartlarına itiraz etmeyeceğini belirtti.

Mahkeme, davanın 14 iş günü içerisinde dosyalanmasına direktif verirken, Çınar’ın 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve kefil kefaleti şartı koymadı.

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