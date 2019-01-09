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Tapu Dairesi işlemleri artık tüm ilçelerde yapılabiliyor

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Herhangi bir ilçeden yapılabilen devir işlemleri; satış, bağış ve takas olmak üzere her türlü devirleri kapsıyor.
Tapu Dairesi işlemleri artık tüm ilçelerde yapılabiliyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Tapu Dairesi’nde, eskiden sadece malın bulunduğu ilçeden yapılabilen birçok işlemin, (Lefke hariç) tüm ilçelerden yapılması  uygulaması hayata geçirildi. Bakanlık, Lefke Tapu Dairesi'nin açılması için de çalışmaların son aşamada olduğunu ve teşkilat şemalarıyla, ilçe tapu binasının yeriyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eskiden, belli bir ilçedeki taşınmaz malın devir işlemleri sadece o ilçedeki tapu dairesi şubesinden yapılabilmekteyken, artık tüm ilçelerden yapılabiliyor. Yani, Mağusa’daki bir taşınmaz malın devir işlemleri, örneğin Güzelyurt şubesinden; benzer şekilde Girne’deki bir malın devri de örneğin Lefkoşa’dan yapılabilir hale geldi.
Herhangi bir ilçeden yapılabilen devir işlemleri; satış, bağış ve takas olmak üzere her türlü devirleri kapsıyor.
Tapu Dairesi’nin getirdiği bir başka kolaylık ise, özellikle bankaları ve kredi kullanan vatandaşları ilgilendiriyor. Kredi alınırken tapu kayıtları üzerinde tesis edilen ipotekler, bu gibi ipoteklerin yenilenmesi veya kaldırılması gibi işlemler de artık malın bulunduğu ilçeye gitmeden yapılabiliyor.
Bir diğer kolaylık ise özellikle avukatlarla ilgili. Avukatların dava açarken sıklıkla ihtiyaç duydukları, keza bazı resmi başvurularda ve kredi başvurularında da vatandaşın ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal araştırma belgesi (search belgesi) artık herhangi bir ilçeden temin edilebiliyor. 
Emlak ve inşaat sektörüne getirilen önemli kolaylık ise, tapu haritalarının alınmasına ilişkin. Şimdiye kadar haritalar sadece Lefkoşa’da bulunan İçişleri Bakanlığı’ndan alınırken, artık tüm ilçelerdeki tapu dairesi şubelerinden alınabiliyor.
Sadece ara emri kaydı ve memorandum kaydı gibi yargı kararlarına ilişkin işlemlerde, malın bulunduğu ilçede işlem yapma uygulaması devam ederken, Tapu Dairesi’nin hizmet verdiği geriye kalan tüm işlemler için büyük kolaylık sağlanmış oldu. 
Hayata geçirilen ve tüm ilçelerden yapılmaya başlanan işlemler şöyle:
“Satış, bağış ve takas olmak üzere tüm tapu devir işlemleri. İpotek tesisi, ipotek yenileme ve ipotek kaldırma olmak üzere tüm ipotek işlemleri. Tapu haritalarının verilmesi işlemleri. Veraset yolu ile yapılacak tüm veraset intikal işlemleri. Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi (Search Belgesi) verilmesi işlemleri. Zayi koçan başvurusu ve verilmesi işlemleri. Sınır tespiti, taksimat, bölme, parselasyon, site ve apartman kaydı gibi tüm kadastro işlemlerinin başvuruları”.

 

Yeni ilçe olan ve Tapu Dairesi şubesi bulunmayan Lefke İlçesi için de Tapu Dairesi kurulması için çalışmalar son aşamaya geldi. Bakanlık, bu konuda çalışmaların hızla sürdürüldüğünü vurguladı.

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