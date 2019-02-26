Tapu Dairesi’nde Çağdaş Yazılımlarla Hizmet Kalitesi Artıyor

İçişleri Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda Tapu ve Kadastro Dairesine bağlı hizmetlerin daha hızlı, daha çağdaş sistemlerle verilebilmesi için yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda Tapu ve Kadastro Dairesine bağlı hizmetlerin daha hızlı, daha çağdaş sistemlerle verilebilmesi için yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu bağlamda Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü yeni bilgisayar otomasyon TAKBİS yazılım ihalesi, SUPERNOVA ltd. Şti ile daire müdürü Arif Ozankaya arasında imzalamıştır. Yeni yazılım birçok çağdaş hizmetleri içermekte olup, sunacağı imkânlar vatandaşın, şirketlerin, bankaların ve kurumların daha emniyetli ve süratli hizmet almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kısaca öngörülen hizmetler şunlardır;

• Taşınmaz mal sahibi kişiler ve/veya şirketler portal üzerinden kendilerine ait taşınmaz malların alan, mülkiyet ve engel bilgilerinin son durumunu görüntüleyebilecekler.

• TAKBİS yazılım otomasyonu ile birlikte MEGSİS yazılım mekânsal otomasyonun hayata geçmesi işlemleri tamamlandığı zaman sayısal haritalar global GOOGLE ile eşleştirilerek görüntülenebilecek. Yani Taşınmaz mülk sahipleri koçan bilgilerini kullanarak taşınmazlarının bulunduğu yeri GOOGLE HARİTALAR gibi sorgulayıp görebilecek.

• Tüm kurumlar ve belediyeler kendi adlarına kayıtlı olan taşınmazlar yanında Tapu ve Kadastro dairesi tarafından veri koruma yasasının izin verdiği şartlar altında kendi bünyesindeki ve / veya kendi çalışma alanındaki taşınmaz malları sorgulayabilecekler. Bu da belediyelere daha kolay emlak vergisi tahsil etmeyi ve kaçağın önlenmesini sağlayacaktır.

• Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve ilçe tapu amirliklerinde herhangi bir işlemde kişiden emlak vergisinin son durumunu getirmesi istenmeyecek. Ancak bu emlak vergisi işlemlerinin belediyelerin TAKBİS ile entegre olması halinde gerçekleşecektir. Yapılacak protokollerle Belediyelere sisteme giriş yetkisi verilerek. Taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmiştir ya da ödenmemiştir engelini koyma yetkisi sağlanacak. Bunun sonucunda Tapu Memuru sistemden emlak vergisinin ödenip ödenmediğini görecek.

• Tapu ve Kadastro Dairesi Kurum ve Kuruluşa alan ve mülkiyet sorgulama konusunda hizmet vermekte olup, bu hizmetler kurumun çok büyük oranda vaktini ve enerjisini almakta, esas yapması gereken işlere yeterli zamanı kalmamaktadır. Tapu ve Kadastro Dairesini bu yükten kurtulma ve Kurumların ise daha hızlı bir şekilde kendilerine ait bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacı ile Tapu kayıtları özellikle paydaşlara ve kurumlara protokol kapsamında açılacak. Örneğin Orman Dairesi ormanları, Sanayi Dairesi ise sanayi arsalarını veya kendisine Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen arazileri, Emlak Malzeme Dairesi Devlet mülkiyetindeki taşınmazları görebilecek, Kaymakamlıklar sınırları içerisinde Hali Arazileri ve ruhsat vermeye yetkili olduğu bölgelerdeki mülkleri görmeleri ve diğer işlemler yapabilecek.

• Bankalarla yapılacak protokoller gereği E-İpotek uygulamasına başlanacak. Bu uygulamada Krediye karşılık taşınmazını ipotek verecek kişi İlçe Tapu Amirliklerine değil işlem yapacağı Bankaya gidecek. İpotek işlemleri Bankada yapılacak. Yapılacak protokol kapsamında taşınmaz mala engel kaydı kredi alacak olan kişinin Bankaya yetki vermesi ile Banka kişinin ilgili Taşınmaz Malına kaydına İpotek koyma işlemlerini yapabilecek.

• Yeni TAKBİS Programının sağlayacağı bir başka yenilik ise, sistemin memurların önündeki iş yoğunluğunu takip etmesi ve yoğunluğa göre iş dağıtmasıdır. Örneğin Lefkoşa Tapu Amirliğindeki bir işi için giden kişi müracaat ettiği saatte, Lefkoşa Tapu Amirliğindeki yoğunluk varsa, TAKBİS sistemi KKTC genelindeki memurları takip edecek ve en az iş yoğunluğu olan memura yönlendirecek. Yani Lefkoşa’daki işi İskele’de olan yoğunluk azsa İskele Tapu Amirliğindeki memurun önüne yönlendirecek. İskele Tapu Amirliğindeki memur işi tamamlayarak tekrar Lefkoşa Tapu Amirliğindeki memura geri gönderecek. Böylece sistem hem vatandaşın çok beklemeden işinin yapılmasını sağlayacak hem de bütün memurların eşit şekilde çalışmasını denetleyecek. Tapu Amirliklerindeki Memurların çalışan memurların eşit bir şekilde sahip olması sistem tarafından sağlanacaktır.

• TAKBİ Yazılım Sistemi taşınmaz mallarla ilgili istatistiki bilgileri derleyecek. Ve bu bilgilere ulaşabilme imkânı sağlayacaktır. Örneğin KKTC İlçeleri bazında ev/veya bazda veya KKTC genelinde ne kadar apartmanın olduğu ya da kaç katlı olduğu, kaç tane villa ve/veya site ve/veya arsa ve/veya tek katlı bina ve/veya dükkân gibi istatistiki bilgilere ulaşılabilecek.

• Portal üzerinden ve/veya Tapu Kadastro Çağrı sistemi üzerinden randevu alabilme imkânı sağlanacaktır.

• Taşınmaz mal sahipleri TAKBİS yazılım sistemi aracılığı ile Taşınmaz mal işlemleri hakkında Sms mesaj alabilecekler. Bu Vatandaşa bir kolaylık sağlarken Tapu ve Kadastro Memurlarının zaman tasarrufunu sağlayacaktır.

• İlçe Tapu Amirliklerinde vekâletle yapılan işlemlerde, sahteciliğin önüne geçmek için vekâlet veren mal sahibine taşınmaz malı ile ilgili devir, ipotek işlemi başlatıldığına dair SMS mesajı gönderilecektir. Sahte bir vekâletle herhangi bir işlemin devamı söz konusu olması durumunda bu mesaj sistemi sayesinde engellenebilecektir.