Tarafların Pazartesi bir araya gelmesi bekleniyor

Merkezi Cezaevi’nde KTAMS’a bağlı bazı gardiyanlar dün akşam iş bıraktı.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, dün akşam BRT’ye yaptığı açıklamada, vardiyalı gardiyan sayısının yetersizliği nedeniyle bazı gardiyanların görev yerine gitmediğini belirtmişti.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan da dün akşam yaptığı açıklamada, cezaevinde tutuklu ve hükümlü sayısının arttığını ve bunu da cezaevinin alt yapı ve teknik olarak bu kapasiteyi kaldırmadığını belirterek, gardiyanların vardiyalardaki sayısının artan makum ve tutuklu sayısı karşısında yetersiz kaldığını kaydetmişti.

Bazı gardiyanların iş bırakma eylemi taraflar arasında sürdürülen görüşmelerin ardından sabahın erken saatlerinde askıya alındı.

Tarafların pazartesi günü tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.