Tarım Bakanı Erkut Şahali'den açıklama

İşte o açıklama;

"Gelinen nokta herhangi bir tarafın kazancı ya da kaybı olarak değerlendirilmemelidir. Hayvan üreticilerinin işletmelerinin devamını sağlamaya dönük devletle işbirliği içinde bir yaklaşımdır.

Devlet buna katkı sağlamaktadır.

2.60 TL olan süt fiyatı 1.80 olarak yeniden belirlendi.

1.90'dan imalat sanayine satılan sütün 1.87 TL'den satışı gerçekleştirilecek.

Süt ürünlerinin fiyatlarında düşüş amaçlanıyor.

Üreticilerin artan giderlerinin karşılanması için 4 aylık litre başına 1 TL'lik maliyet destek priminin ödenmesi, hayvan üreticilerinin giderlerine devlet takviyesi yapılması konusunda uzlaşıldı.



Besleme giderlerinde hem alternatif içeriğin hem de fiyatların oluşmasına zemin yaratmak, bu bağlamda 1 litre sütle ne kadar yem alınabileceği konusunda daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflemek konusunda uzlaşıldı.

Hem yem fiyatlarında hem dünya piyasasında meydana gelebilecek değişimlerde oluşacak yeni durum gözden geçirilecek ve destek programını da şekillendirme şansını elde etmiş olacağız.

Eylem sürecinde zaman zaman sinirlerin gerildiği, can yanmasının, mal zararının yaşandığı bir vakaadır. Bunun hoşgörüyle karşılanmasını umut ederim.

Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk hayvan üreticisinin, çiftçisinin evidir, birinci derecede muhatabıdır. İlişkilerimiz gayet uygar ve kesintisiz şekilde devam edecektir.