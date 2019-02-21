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Tarım Bakanlığı ile Geçitkale Belediyesi arasında protokol imzalandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Geçitkale Belediyesi arasında arazi kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
Tarım Bakanlığı ile Geçitkale Belediyesi arasında protokol imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Geçitkale Belediyesi arasında arazi kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, bakanlık tarafından 9 dönümlük zeytinlik arazi, Geçitkale Belediyesi’nin kullanımına tahsis edildi.

Geçitkale Belediye binasında düzenlenen imza töreninde, protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş imza koydu.

Protokol imza töreninde Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, bakanlık ve belediye yetkilileri de hazır bulundu.

Protokolün amacı, belediye sınırları içinde bulunan ve idarenin mülkiyetinde olan zeytinlik arazinin bakım, onarım, peyzaj ve üretim işlerinin yapılması, idamesinin sağlanması ve Cittaslow çalışmalarına katkı koymak amacı ile Geçitkale Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilmesini kapsıyor.

Protokole göre belediyenin, protokolde belirtilen zeytinlik arazinin içerisinde ve etrafında bakım, onarım ve temizliği yapmak, arazi içine yeni zeytin ağaçları dikmek ve araziyi sulanmak yönünde yükümlülükleri bulunuyor.

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