Tarım Bakanlığı'ndan son dakika eylem açıklaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi ve gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, eylemin haklı gerekçeleri olmakla birlikte, içinde bulunulan olağanüstü koşulların göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın da katılımıyla, muhataplarımızla uzun bir müzakere yürüttük ve birtakım iyileştirici önerilerde bulunduk.

1- Arpa fiyatı 1.50 liraya çekilecek ve her ay 10 kuruşluk artışla Ocak ayında gerçek fiyatından satılmaya başlanacak.

2- Küçükbaş hayvan başı destek olarak açıklanan 60 kiloluk hibeye ek olarak Kasım, Aralık ve Ocak ayları için de 30’ar kilo olmak üzere toplam 90 kiloluk arpa alımı için faiz destekli ve Nisan ayı sonunda ödenmek kaydıyla kredi sağlanması. Kredi %10 faizli olup, takibi %15 dolayında ki faiz gideri devlet tarafından üstlenilecektir.

3- 16 – 31 Ağustos dönemi süt bedelleri, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenecektir.

4- Tüm yem hammadde şeri ile karma hayvan yemlerinin denetimli mal olarak ilan edilmesi ve fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi.

5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonları hazırlanarak kullanımının sağlanması.

6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılmasını sağlaması ve fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması.

Gelinen aşamada, kamu maliyesinin kaynaklarını aşırı zorlayarak hazırladığımız bu önerilerimiz maalesef kabul görmedi ve uzlaşı arayışımız sonuçsuz kaldı.

Bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, yaşamakta olduğumuz olağan dışı koşulları ortadan kaldırmak hemen mümkün değildir ve bu koşulların kaynağı ülkemiz dinamiklerinden de kaynaklanmamaktadır. Dahası, bu durumun oluşmasında KKTC hükümetinin doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle, ne zaman durağan hale geleceği henüz öngörülemeyen bu olağanüstü koşullar karşısında yapılması gereken dayanışma içinde olmak ve asgari müştereklerde uzlaşarak üretim faaliyetinin devamına katkıda bulunabilmektir…"

Neler yaşandı?

Hayvan üreticileri ile hükümet arasında uzlaşı yok. Bugün sabah Lefkoşa' da eylem başlatan Hayvan üreticilerin eylemi devam ediyor.

Araçlarını Lefkoşa sokaklarına bırakan üreticiler hükümet ile yaptıkları görüşmede uzlaşıya varamadı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile görüşen hayvancılar uzlaşıya varamadı.

Hayvan üreticileri eylemi yarında devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem devam ederken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sonuçsuz kalan görüşme sonrasında eylemcilerin tepkileriyle bakanlıktan ayrıldı. Eylemciler iş araçlarıyla bölgedeki yolu kapadı. Polis önlemleri de devam ediyor.

Yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin önerilerini eyleme katılan üyeleri ile paylaştı, üyelerden olumsuz tepki gelince eyleme devam edileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TAK’a yaptığı açıklamada, birlik yetkililerine, (1.8 TL olan) arpa fiyatının Eylül’de 1.5 TL, her ay 10 kuruş artışla Ocak 2018’de arpanın gerçek fiyatından satılması;

Küçükbaş hayvan başı 60 kg, Kasım, Aralık ve Ocak için 30’ar kg arpa desteği, ek olarak arpa alımı için faiz destekli kredi,

Geçmiş 15 günlük süt bedellerinin yeni tarife üzerinden ödenmesi,

Yem fiyatlarının denetlenmesi önerilerinde bulunduklarını belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, arpa fiyatlarıyla ilgili olarak hayvancının arpa fiyatlardaki artıştan dolayı 10 milyon TL zarara uğradığını, kendilerinin arpa fiyatının 80 Kuruş’tan 1.10 TL’ye çekilmesini, 3-4 ay sonra tekrardan değerlendirilmesini önerdiğini söyledi.

Yem fiyatlarının denetlenip aşağıya çekilmesi önerisini gerçekçi bulmadıklarını kaydeden Naimoğulları, yem konusunda yaklaşımlarının, bir kilo sütle bir buçuk kilo yem alınabilmesi olduğunu, şu anda bir kilo sütle bir kilo yem alınamayacağını ifade etti.

Naimoğulları, “Ortaya konan rakam gerçekçi rakam değil, bu rakamlar hayvancıyı tatmin etmez” dedi.

Yem ve arpa fiyatlarına yapılan artışın bedelinin ağır olacağı, çünkü hayvancının hayvanını satışa çıkarmasıyla hayvan fiyatlarının dibe vurmasına neden olacağı ve büyük kayıplar yaşanacağı uyarısında da bulunduğunu kaydeden Naimoğulları, “Bu kayıp ne 10, ne 20 milyondur. Bu büyük bir kayıp olacaktır” dedi.

Naimoğulları, faiz destekli kredi önerisinin pek önemi olmadığını, çünkü hayvancının halihazırda borçlu olduğu için yeni borç alacak durumda olmadığını da belirtti.