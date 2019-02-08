Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına akıncılar ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Akıncılar köyü ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Akıncılar köyü ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 13 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de Akıncılar’da Mustafa Eğmez’in bağında üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından bağ yetiştiriciliği, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:00’de Akıncılar köy kahvesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, bağ yetiştiriciliği, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele ile ilgili gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.