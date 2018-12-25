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Tarım DairesiTüm analiz sonuçlarının müspet çıkmasıyla izin verildiğini açıkladı

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Tarım Dairesi: Tüm analiz sonuçlarının müspet çıkmasıyla izin verildiğini açıkladı.
Tarım DairesiTüm analiz sonuçlarının müspet çıkmasıyla izin verildiğini açıkladı

Tarım Dairesi, ithal edilen zeytinyağı ürününün menşeinin, Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nda onaylı, akredite olan Hatay Gıda Laboratuvar Müdürlüğü’nde istenilen tüm analizlerin, daire kontrolünde yaptırılarak, sonuçların müspet çıkmasıyla izin verildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayiciler Derneği’nin (ZEYSAN) basında yer alan iddialarına atfen yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2018 yılı zeytin ürünü rekoltesinde, % 50 ve altında bir üretim gerçekleşmesi nedeniyle üründen elde edilen zeytinyağı üretiminde de aynı oranda bir düşüş baş gösterdiğine dikkat çekildi. 
Rekoltedeki düşüşün, ülke coğrafyasında eşit dağılım göstermediği işaret edilen açıklamada, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde üretim normale yakın seyrederken, Mesarya, İskele ve Karpaz bölgelerinde çok az bir üretim olduğunun dairenin çalışmaları sonucunda tespit edildiğine işaret edildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Bu amaçla Bakanlar Kurulu, 11 Aralık 2018 tarihinde “Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Ltd. Şirketi”ne 25 tona kadar Bakanlığımızın koyacağı kayıt ve şartlara uygun olarak, “natürel sızma zeytinyağı ve natürel birinci zeytinyağı” ithal izni vermiştir. Bakanlar Kurulu kararlarında, bu kayıt ve şartlar belirlenmiştir. 
Bu sebeple ön izin verme makamı olarak Dairemiz, zeytinyağı ithalinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş olan kriterleri dikkate alarak, ithal yetkisi verilen kooperatiften ürünün ithalinde istenilen tüm belgeler sağlandığından dolayı, 19 Aralık 2018 tarihinde sınır kontrol noktalarımızdan ülkemize girişine izin vermiştir.”

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