Tarım ve Orman Bakanlığı ile Koopbank arasında protokol imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında protokol imzalandı. Protokole göre Koopbank anı ormanının 10 yıllık bakımı, Orman Dairesi tarafından üstlenilecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KoopBank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan protokole imza koydu. Protokolün imzalanması sırasında, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, her zaman ülke insanının yanında olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın, bugün de çevreye sahip çıktığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında protokol imzalandı. Protokole göre Koopbank anı ormanının 10 yıllık bakımı, Orman Dairesi tarafından üstlenilecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KoopBank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan protokole imza koydu. Protokolün imzalanması sırasında, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ve banka yetkilileri hazır bulundu.

KANAN: DOĞAMIZA DESTEK OLUYORUZ

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Kooperatif Merkez Bankası’nın her zaman halkın yanında ve halkı ayakta tutma misyonu üstlendiğine işaret ederek, ülkede iyi bir çevre yaratılması adına destek olmak için karar aldıklarını belirtti. Kanan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bu anlamda işbirliğini geliştireceklerini ifade ederek, daha önceden dikimi yapılan ağaçları profesyonel ellere teslim etmek ve sürdürülebilir bir çevreye katkı koymak amacıyla Orman Dairesi’nin masraflarını karşılayacaklarını aktardı.

ÇAVUŞOĞLU: KOOPBANK’IN DESTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, her zaman halkın yanında olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın bugün de çevreye sahip çıktığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Koopbank’ın doğaya destek olma yönünde aldıkları kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, kurumlarla işbirliklerinin önemli olduğunu dile getirerek, bu tür girişimlerin herkese örnek olması temennisinde bulundu.