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“Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde Yenilik!”

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Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde emlak işletmelerinin yetki belgesi süreçlerini yönettiği TTBS sistemi güncellendi.
“Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde Yenilik!”

Yeni yapılan güncelleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Artık emlak işletmeleri yetki belgesi yenileme başvurularını Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Buna göre yetki belgesi almış olan emlak işletmeleri tbs.gtb.gov.tr adresi üzerinden işletme adı, adresi, ticaret unvanı, esnaf ve sanatkarın adı veya soyadının değişmesi gibi yetki belgelerinde yer alan bilgilerdeki değişiklikleri bilgi sistemine aktarabilecekler” dedi.

10 Gün İçinde Bildirim Yapılması Gerekiyor

Yetki belgesinin içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilendiğini belirten Özelmacıklı “Yenileme başvurusunun, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda, yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenileniyor” dedi.

Yenilemenin Yapılmaması İptal Nedenidir

Özellikle şirket yetkilisi, adres veya unvan değiştiren işletmelerin dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Atın Emlak Genel Müdürü “Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmayan emlak işletmelerinin yetki belgesi iptal edilecek” dedi.

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