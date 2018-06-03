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Taşkent Doğa Parkı: "Delta Doğu Akdeniz’le buluşuyor"

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Taşkent Doğa Park’ında 7 ay süren meşakatli bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan yeşil deniz kaplumbağası (Delta), Akdeniz’le yeniden buluştu.
Taşkent Doğa Parkı: "Delta Doğu Akdeniz’le buluşuyor"

Aylar önce akciğer enfeksiyonuyla yorgun düşen bedeni, muhtemelen bir balık ağına takılmış ve  boğulmak üzere hareketsiz su yüzeyinde sürüklenmekteydi. Taşkent Doğa Park’ında ise 7 ay süren meşakatli bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan yeşil deniz kaplumbağası (Delta), Akdeniz’le yeniden buluştu. Bu sabah Merit Hotel sahilinde yer alan farklı bir kalabalık bu mutlu ana tanıklık ederken, Delta’nın son kontrolleri burada yapılarak doğaya geri salındı.

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İLK KEZ GENÇ BİR YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASINA UYDU VERİCİSİ TAKILDI

Doğu Akdeniz’de ilk kez bu büyüklükteki genç bir yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldığını dile getiren Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat, “bu cihaz sayesinde önümuüzdeki 12 ay boyunca Delta’yı takip edip,  nerelerde bulunduğunu, nerelere gittiğini ve bulunduğu yerlerin su sıcaklıklarına kadar  gözlemleyecebileceğiz. Böylelikle bu türün korunması noktasında çok değerli bilgileri edinmiş olacağız” dedi.

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Ayrıca Basat, Delta’yı yardıma muhtaç bir halde  fark eder etmez 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na çağrıda bulunarak, onun doğaya geri kazandırılmasına ilk umut ışığını yakan duyarlı vatandaş Füsun Şen’e ise teşekkürlerini iletirken, doğa ve yaban hayat adına mücadelelerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

7 AYLIK MEŞAKATLİ BİR MÜCADELENİN ARDINDAN DOĞAYA GERİ DÖNDÜ

Taşkent Doğa Parkı olarak Delta’yı bulunduğu yerden kurtardıklarında yaşamını yitirmeye çok yakın olduğunu belirten Veteriner Hekim Ayda Aktolga ise, Delta’nın ilk 48 saat boyunca hareketsiz bir şekilde olduğunu, ardından solunumunu düzeltmeyi başararak durumunu stabil hale getirdiklerini ve oldukça uzun sürecek olan tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. 7 Aylık meşakatli bir mücadelenin ardından onu doğaya geri kazandırdıklarını dile getiren Aktolga, “her aşamada çekilen röntgenleri, alınan ölçümleri ve kan tahlillerinin analiziyle yavaş yavaş iyileşme sürecine girdiğini gözlemledik. Adım adım beslenmeye başladı ve bu süreçte almış olduğu ilaçlara olan ihtiyacı da azaldı. Ve sonunda sağlığına tamamen kavuştu. Ardından başlayan rehabilitasyon sürecinin sonunda da doğasına bırakılabilecek aşamaya geldi. Onun geri dönüşü büyük bir mücadeleydi. Bugün Akdeniz’le yeniden  buluşuyor olmasından ise büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Delta’nın doğaya geri dönüşüne destek olan Merit Hotel ise, sağlamış olduğu zodiac bot ile kaplumbağanın kıyıdan 150  metre içerden salınmasına olanak tanıdı.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Deniz Kaplumbağaları Uzmanı Doç. Dr. Wayne Fuller ile Karşıyaka Kaplumbağa Gözlem Gönüllüleri’de meraklı kalabalıkla birlikte bu mutlu ana tanıklık etmek amacıyla Delta’nın yanında yer alanlar arasındaydı.

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TAŞKENT DOĞA PARKI’NIN ANLATISIYLA DELTA’NIN ÖYKÜSÜ

TESLİM ALDIĞIMIZDA HİÇ REAKSİYON GÖSTERMİYORDU

Duyarlı vatandaş Füsun Şen’den Merkez’imize gelen ihbar üzerine, adeta cansız bir şekilde ölü gibi hiç hareket etmeden sürüklenen talihsiz kaplumbağayı Delta Marina’dan kurtardığımızda; ağzından ve burnundan sular, köpükler gelmekteydi. Bu boğulma belirtisiydi. Onu alıp derhal yola koyulduk. Akciğerlerine su gidebilir düşüncesiyle ilkin röntgenleri çekildi. Ve Delta’nın boğulmadan kaynaklı akciğerlerinde biriken suyun yanı sıra enfeksiyonla da mücadele ettiği anlaşıldı... 

VÜCUDUNDA SU KAYBI ÇOK YÜKSEKTİ

Yaplan ilk müdahale ve ölçümlerinin ardından vücudundaki su kaybının yüksekliği endişe vericiydi. Delta hareketsizdi. Fakat mücadele etmeye devam ediyordu. Bu sırada ekibimiz derhal sıvı takviyesinde bulunuyor ve  aynı zamanda antibiyotik tedavisine de başlıyordu. Günde üç kez Delta’nın ağırlığını ölçüyorduk. 1 gr.’lık fark dahi göz önünde bulundurularak kritik sıvı takviyesi sürecine devam ettik. Bu sırada yapılan her ölçümün ardından, İtalya’da bulunan Lampedusa Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Daniela Freggi ve uluslararası alanda ün sahibi Bari Üniversitesi Veteriner Cerrahı Prof. Dr. Antonio Di Bello ile istişare halindeydik. Delta ise hala hareketsizdi. Yoğun bakımda bize ilk belirtiyi göstermesi iki gün sürdü. Onun yüzgecindeki minik bir hareketle seviniyor, uzun süreceğini ön gördüğümüz tedavi ve rehabilitasyon süreci içerisindeki mücadelemizi sürdürüyorduk...

1,5 AY SONRA BESLENMEYE BAŞLADI

İhtiyaç duyduğu sıcaklığa sabitlenen tuzlu su havuzunda ilk kez dalış eğilimi gösterdiğinde, metabolizması tedaviye olumlu yanıt veriyordu. Ve Delta, 1,5 ay sonra ilk kez sıvı takviyesi dışında beslenmeye başlamıştı. Düzenli olarak ölçümlerini yapıyor, röntgenlerini çekiyorduk. Çıkan sonuçlar ise umut vericiydi. 2 Aydır devam eden mücadelemiz sonucunda Delta’nın akciğerlerindeki enfeksiyon iyileşmişti. Yavaş yavaş besinlerini arttırıyor, ilaç ve serumlarının dozunu ise azaltıyorduk...

İTALYA’DAN DELTA’YA ZİYARET

İtalya / Lampedusa Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Daniela Freggi ve Bari Üniversitesi Veteriner Cerrahı Prof. Dr. Antonio Di Bello Merkez’imize gelerek Delta’yı muayene ediyor ve Veteriner Hekimimiz Ayda Aktolga’yla birlikte bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası çiziliyordu. Artık sağlıklı duruma gelen Delta, tedavisinin ardından başlayacak olan rehabilitasyon sürecini de tamamlayarak, Akdeniz’e kavuşacağı günü beklemeye koyulmuştu...

2,5 KİLODAN 4,6 KİLOYA ERİŞTİ

Onu sürüklendiği sudan dışarı çıkardığımızda sadece 2,5 kiloydu. Şimdi ise 4,6 kiloya erişti. Rehabilitasyon süreciyle birlikte tüm bakımları ve rutin kontrolleri de yapılarak doğasına geri dönebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Böylelikle Delta, ona uzanan yardım eline sıkıca sarılarak 7 ay sonra adeta bir mucizeyi gerçekleştirip, yaşamı için ona sunulan ikinci bir şansa doğru yüzerek, Akdeniz’in mavi sularıyla buluştu...

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu

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