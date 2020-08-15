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Taşkent Şehitleri bugün anılacak..Gazimağusa’nın kurtuluşu ise iki ayrı törenle kutlanacak

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Taşkent Şehitleri bugün anılacak..Gazimağusa’nın kurtuluşu ise iki ayrı törenle kutlanacak
Taşkent Şehitleri bugün anılacak..Gazimağusa’nın kurtuluşu ise iki ayrı törenle kutlanacak

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 46’ncı yıl dönümünde şehit düşenler anılıyor…

Taşkent Şehitleri de bugün anılacak….Gazimağusa’nın kurtuluşu ise iki ayrı törenle kutlanacak.

Taşkent Şehitler Anıtı önündeki tören saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehit aileleri adına Erdinç Erdağlı konuşma yapacak. Tören şehitliğin ziyaretiyle tamamlanacak.

Gazimağusa’nın kurtuluşu da bugün iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde düzenlenecek.İkinci tören Polat Paşa Bulvarı’nda saat 18.00’de olacak.
İlk törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulup saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 46’ncı yıl dönümünde dün de Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri düzenlenen törenlerle anılmıştı.

Serdarlı’nın kurtuluşunun 46’ncı yıldönümü de dün yine Serdarlı Atatürk Anıt’ı önünde düzenlenen törenle kutlanmıştı.

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