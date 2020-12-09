  • BIST 1.349
  • Altın 468,227
  • Dolar 7,8297
  • Euro 9,4915
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Tatar, AA Oylamasında 'İşitme Engelli Hastayla İletişim'i Seçti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tatar, AA Oylamasında 'İşitme Engelli Hastayla İletişim'i Seçti

Cumhurbaşkanı Tatar, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Tatar, "Yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", "spor" kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Yıllardan beri medyanın içerisinde olduğunu ve kendisinin de fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten Tatar, zor koşullarda çekilen fotoğrafların büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Tatar, "Fotoğrafı çekenin marifeti, yakaladığı ortam ve onun verdiği mesaj önemlidir." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili fotoğraflar hakkında da yorum yapan Tatar, bu fotoğrafların salgınla ilgili yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tatar, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına konu olan fotoğrafları çeken AA foto muhabirlerini de tebrik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu!09 Aralık 2020 Çarşamba 11:34
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 Mücadelesi Hakkında Önerilerde Bulundu09 Aralık 2020 Çarşamba 10:51
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 9 Aralık 2020 Çarşamba )09 Aralık 2020 Çarşamba 08:59
  • Erkut Yılmabaşar yazdı.. Yeni Hükümet yeni ray!09 Aralık 2020 Çarşamba 08:05
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar09 Aralık 2020 Çarşamba 08:00
  • CTP'li Akansoy: Bütçe komitede tıkanabilir08 Aralık 2020 Salı 22:01
  • Saner'den boşalan koltuğa,eski LTB Başkanı Bulutoğulları da talip08 Aralık 2020 Salı 21:52
  • Arıklı'dan 8 bin vatandaşlık sinyali08 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Yenal Senin:"Hükümete 'hayırlı olsun' demeyeceğim''08 Aralık 2020 Salı 20:34
  • Rogers:“Özersay gibi değerli insanları kolay harcamamak gerekir”08 Aralık 2020 Salı 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti