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Tatar: Akıncının tavizlerini kabul etmiyoruz

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UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar bugün Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.
Tatar: Akıncının tavizlerini kabul etmiyoruz

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar bugün Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Şehit Aileleri, Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ziyaretleri sırasında Başbakan Ersin Tatar’a başarı dilediler.

Benan, “ halkın sorunlarını iyi bilen ve Türkiye ile ilişkiler içinde olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı olacak kişinin sivil toplumun görüşlerini de dinlenmesini bekliyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda , “ Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği bakımından son derece önemli bir seçime gidilmekte olduğunu, halkın bunun bilinci içerisinde bulunduğunu, dolayısı ile birinci turdan seçimleri kazanma olasılıklarının yüksek olduğunu”  söyledi.

Tatar, “ eğer başarı elde edilirse seçimlerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel günlerin beklediğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türkiye ile ilişkiler,  toprak ve garantiler konularında çok önemli yanlışlar yaptığını” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Sayın Akıncı’nın federasyon olur diye Anastasiadis’e verdiği önemli tavizleri reddediyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşadığım acıların herkes için bir ders olması gerektiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın iç içe değil yan yana yaşayacakları bir çözüm şekli gerektiğini söyledi

Tatar, egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin garantörlüğünü içeren bir çözüm bizim için olmazsa olmazdır. Bazı adaylardan farkımız da budur.  federasyondan başka bir şey görüşmem demek Rum’un ekmeğine yağ sürmektir. Alternatif vardır o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi

50 yıldır çözümsüz devam eden Federal anlayış yerine yeni geleceğin artık alternatiflerle masaya gelmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “ Bizler Sayın Akıncı’nın Crans Montana‘da sunduğu haritayı reddediyoruz. BM’nin böylesine bir süreçte birilerini işaret eder nitelikte açıklama yapmasını Reddediyoruz. Halkın onayını alacak bir aday sürece başlayacaktır. Seçilir seçilmez bizler herkesle görüşerek,  herkesin fikrini alacağız ve bir durum değerlendirmesi yapıp oraya gideceğiz” diye konuştu

Başbakan Ersin Tatar bugün Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Şehit Aileleri, Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ziyaretleri sırasında Başbakan Ersin Tatar’a başarı dilediler.

Benan, “ halkın sorunlarını iyi bilen ve Türkiye ile ilişkiler içinde olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı olacak kişinin sivil toplumun görüşlerini de dinlenmesini bekliyoruz” dedi.

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