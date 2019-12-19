Tatar Ankara temaslarının detaylarını açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekledirdiği görüşmeye ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Başbakan Ersin Tatar ,Oktay’la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatar görüşmede 2019 yılına bağlı olarak 20 Temmuz tarihinde imzalanan protokolün geriye kalan bölümü için birtakım takvimlendirme çalışmaları yapıldığını, protokolün geriye kalan bölümü için bir takvim dilimi içerisinde değerlendirmede bulunduklarını ve önümüzdeki birkaç ay içinde kalan bölümün tamamlanması için ilgililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

atar, ayrıca 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmalarında zamanında tamamlanması için de talimatların verildiğini söyledi.T

Tatar, ” Biz her zaman Ankara ile iyi ilişkiler içerisinde bu gibi görüşmelerde birtakım aksaklıklar varsa bunların giderilmesi birtakım eksiklikler varsa bunların tamamlanması ve dolayısıyla bu protokollerde ifade edilen birtakım çalışmaların zamanında yapılması taahhütlerin yerine getirilmesi ve buna bağlı olarak yatırımların devamı altyapı çalışmalarının hızlandırlması ve teknik bakımdan birtakım eksikliklerin giderilmesi için bütün bunların görüşülmesi değerlendirilmesi ve ilgili bürokratlarla önümüzün açılması için bu çalışmaların bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iyi bir temas iyi bir görüşme olmuştur .” ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bütçe görüşmelerinin yapıldığına dikkati çeken Başbakan Tatar, Oktay ve ekibine teşekkür etti.