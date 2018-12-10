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Tatar, Ankara’da Yıldırım ve Çavuşoğlu ile görüştü

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Ankara’da temaslarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Tatar, Ankara’da Yıldırım ve Çavuşoğlu ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, bugün saat 11.00’de Yıldırım, saat 12.00’de de Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.  

TBMM ve TC Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerde Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, KKTC-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve KKTC’nin kalkınması üzerinde duruldu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin görüşlerini içeren bir metni Çavuşoğlu’na da takdim etti.

Tatar’a, Yıldırım ve Çavuşoğlu ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik etti.

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