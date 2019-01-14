Tatar “ Artık federasyon olmaz”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Crans Montana sonrasında net bir şekilde artık Kıbrıs’ta federasyon anlaşması olamayacağının ortaya çıktığına” dikkati çekti ve “ Türkiye de alternatif çözüm diyor, biz de diye konuştu.

TATAR “ ARTIK FEDERASYON OLMAZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Crans Montana sonrasında net bir şekilde artık Kıbrıs’ta federasyon anlaşması olamayacağının ortaya çıktığına” dikkati çekti ve “ Türkiye de alternatif çözüm diyor, biz de diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Tatar bugün Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümleri dolayısıyla düzenlenen konferansta konuştu.

Rum tarafının bir oyun oynadığına işaret eden Tatar şunları kaydetti: “

Hedef Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmaktır. Garantörlüğü sona erdirmektir. Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkı bizim için hayatidir ve Kıbrıs Türkü bundan vazgeçemez. Rumlar samimi olsalar bizim güvenliğimizi sağlayan Türkiye’nin garantisine karşı çıkmazlar.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusundaki son duruma değinirken ise şunları kaydetti “ Türkiye tutumunu netleştirmiştir. Biz netleştirdik. Sayın Akıncı ile burada görüş ayrılığımız var. Bize göre iki devletli çözüm masaya gelmesi lazım”.

“ÇAVUŞOĞLU DOĞRU SÖYLEDİ”

Tatar “ Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Rumlar rüyadan uyansınlar’ şeklindeki sözlerini ise “şöyle değerlendirdi:

“ Sayın Çavuşoğlu doğru söyledi. Selamlıyorum. Kıbrıs’taki Türk garantisi sıfırlanamaz. Lider ülke olma yolunda ilerleye Türkiye kendisine kurulan tuzaklara düşmez. UBP , Türkiye ile yolumuzda yürüyeceğiz.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ federal çözüm için 2’nci Cumhurbaşkanı Talat’ın 5 yıl çaba harcadığını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise 3 buçuk yıldır aynı uğurda her şeyi yaptığını “ da ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Sayın Akıncı görüşmelere başladığı noktadan çok geri gitmesine rağmen Rum tarafı hala istediğini tam alamadı diye bir anlaşmaya yanaşmıyor. Yanaşmayacak da. Dolayısı ile artık yapılması gereken birlik beraberlik içinde yeni bir yol haritası ile iki devletli çözüm yolunda ilerlemektir”