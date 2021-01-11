Tatar başka Ertuğruloğlu başka söyledi..

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusunda federasyonu görüşmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Toplumlar arası görüşmeler süreci diye bir süreç söz konusu değildir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir. Egemen eşitlikten bahsediyorsak, egemen eşitlik derken federasyon hedeflemek zaten siyaset bilimine aykırıdır. Federasyonda egemenlik yoktur." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, egemen halkların federasyon kurmayacağını belirterek, "Egemen halklar egemen devlet sahibi olarak bir ortaklık kurulacaksa, konfederasyondur. Dolayısıyla federasyon görüşme diye bir olasılık söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 toplantılarının hedefinin federasyon dışında "neyin görüşüleceğinin ortaya çıkması" olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunun iki devletin varlığı ve egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini dile getirdi.

Ertuğruloğlu, bu konuda ortak vizyon olması durumunda sürecin bir şansı olabileceğinin altını çizerek, Kıbrıs konulu 5+1 gayrı resmi toplantısı öncesinde bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'a verilecek mesajın da bu doğrultuda olacağını ifade etti.

Bakan Ertuğruloğlu, "Crans Montana'da bırakıldığı yerden devam yoktur, söz konusu değildir. Hep ifade edilmiştir. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı netice beklemek doğru değildir." dedi.

Türk tarafının iyi niyetiyle ve görüşme sürecine olan bağlılığıyla 52 yılı bu yönde harcadıklarına işaret eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Bütün müzakere süreçlerinde uluslararası camianın gündeme getirdiği anlaşma modeline Türk tarafının olumlu bakarak ama her defasında da Rum tarafının reddettiği süreçlerden geldik. Bütün süreç Türk tarafının iyi niyetiyle gündeme gelmiştir, 5+1 önerisi de aynıdır, Türk tarafının önerisidir. Ama artık boşa harcayacak 52 yılımız yok. Boşa harcayacak bir yılımız da yok. Ortak vizyon var mı yok mu? Bu ortak vizyon da iki ayrı egemen devletin egemen eşitliği zeminidir. Bu varsa konuşulur. Bu yoksa beraber oturup ana vatanımızda izleyeceğimiz yola beraber karar vereceğiz. Ulusal davada beraber karar verilir."

"Kıbrıs konusu ulusal bir davadır, Türk milletinin davasıdır"

Türkiye'de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertuğruloğlu, buranın ana vatanı olduğunu ve bu bilinçle yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunun geçmişi, bugünü ve bundan sonrasına yönelik değerlendirmeler yaptıklarını aktararak, "Her şeyden önce Kıbrıs konusu ulusal bir davadır, Türk milletinin davasıdır. Sadece Kıbrıs Türkü'nün davası olarak görülmemelidir. Ulusal davada birlikte karar verilir, birlikte savunulur. Bu anlayışla buradayız." dedi.

Kıbrıs meselesinde 50 yılın boşuna harcandığını vurgulayan Ertuğruloğlu, bugün konuşulan iki devletli politikanın neden iki devlet temelinde olması gerektiğinin açılması gerektiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye bir üye devlet oturduğu sürece, Kıbrıs Türkü de o sözde devletin bir toplumuymuş gibi muamele gördüğü sürece ve o kurulda oturan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti de bizi izolasyonlarla, boyunduruğu altına alma politikasını amansızca yürüttüğü sürece, herhangi bir görüşme sürecinin asla başarı şansı olmadığını 52 senede herkesin görmüş olması gerekir. 52 yıldır sürdürülen toplumlar arası görüşmeler sürecinde ısrar etmenin ne kadar anlamsız bir çaba olduğunun ortaya çıkması gerekir."

"Görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir"

Kıbrıs konusunda müzakerelerin başarı şansının olabilmesi için eşitliğin önemine vurgu yapan Ertuğruloğlu, "Görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir. Eğer o süreçten eşitlikle masadan kalkma öngörülüyorsa, bir taraf devlet, diğer taraf o devletin bir toplumu olarak muamele gördüğü sürece o sürecin en ufak bir başarı şansı yoktur." şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü'nün bugüne kadar cezalandırıldığını ve bu cezayı hak etmediğinin altını çizerek, "Kıbrıs Türkü bir toplum değildir, Kıbrıs Türkü devlet sahibi bir halktır. Eğer Rumlarla yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, bunun egemen eşitlik temelinden başka bir yolu yoktur." dedi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5+1 toplantı sürecinin doğru algılanması gerektiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Bu, yeni bir görüşme süreci başlıyor şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bundan sonra görüşmeleri sürdürebilmenin ortak vizyonu var mı, bunun belli olacağı bir gayrı resmi çalışma ortamıdır. 52 yıldır sürdürülen sürecin bir başka modeliymiş gibi algılanmaması gerekir. Bu çok önemli bir detaydır." değerlendirmesini yaptı.

"Osmanlı vakıf arazilerinin mülkiyet hakkı da gündeme gelmeli"

Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş'ın açılma süreciyle ilgili de açılan bölgenin kamu bölgesi olduğunu ve kişisel mülkiyeti etkilemeyen bir alan olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş'la ilgili envanter çalışmalarının KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla sürdüğünü belirten Ertuğruloğlu, "Bu süreç benim görevi almamdan önceki dönemde başladı, devam ediyor. Tam olarak şu tarihte bütün Maraş açılır diye bir tarih vermek mümkün değil. Bu zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Envanter çalışması bitecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet konusunun sadece Rumları ve yabancıları ilgilendirmediğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Osmanlı vakıf arazilerinin mülkiyet hakkı da gündeme gelmesi gereken bir konu olarak ele alınmalı. Bu olaya sadece Rumların oradaki mallarını geri alma süreci diye bakan arkadaşımız varsa yanlış değerlendiriyorlar." dedi.

Ertuğruloğlu, malların eski sahiplerine iadesinden bahsedilirken bu kapsamda Osmanlı vakıf mallarının gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun çok boyutlu çalışma gerektirdiğini ve hemen netleşecek bir konu olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

ilgili haber: