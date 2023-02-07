Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında saat 15.55 sıralarında olağanüstü olarak toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.
Bakanlar Kurulu depreme ilişkin bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, basına bir açıklama yaparak, “Bu çok büyük bir deprem, büyük bir enkaz var… Üzüntülerimizi paylaşıyoruz… Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” dedi.
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