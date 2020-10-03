Tatar Beyarmudunu ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, bu
sabah saatlerinde Beyarmudu’nu ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya
geldi.
Tatar, Beyarmudu ve Bölgesinde vatandaşların şikayet etmelerine konu
olan bazı yerlerle ilgili de Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten
bilgi alırken, vatandaşı dinledi.
Tatar, sorunların çözülmesi yönünde gerekli girişimleri yapacağını
belirtti.
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Ersin Tatar, Pandemi süreci, ekonomi ve Kıbrıs Konusuyla ilgili de
vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.
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