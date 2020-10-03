Tatar Beyarmudunu ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, busabah saatlerinde Beyarmudu’nu ziyaret ederek, vatandaşlarla bir arayageldi.

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, bu

sabah saatlerinde Beyarmudu’nu ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya

geldi.

Tatar, Beyarmudu ve Bölgesinde vatandaşların şikayet etmelerine konu

olan bazı yerlerle ilgili de Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten

bilgi alırken, vatandaşı dinledi.

Tatar, sorunların çözülmesi yönünde gerekli girişimleri yapacağını

belirtti.

2

Ersin Tatar, Pandemi süreci, ekonomi ve Kıbrıs Konusuyla ilgili de

vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.